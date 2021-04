Hotelier Marcus Bernhardt – «Wir möchten in Europa unter die Top 3 vorstossen» Marcus Bernhardt, neuer Schweizer Chef der Steigenberger Hotels, über chinesische Milliarden und Projekte in der alten Heimat. Christoph Ammann

Marcus Bernhardt, CEO der Hotelgruppe Deutsche Hospitality / Steigenberger Hotels. Foto: PD

Seit November führt Marcus Bernhardt die renommierte Hotelgruppe Deutsche Hospitality / Steigenberger Hotels AG. Der neue chinesische Besitzer Ji Qi holte den 60-jährigen Churer als CEO zu Steigenberger zurück. Nach seinem Wegzug aus der Schweiz 1997 arbeitete Bernhardt unter anderem im Topmanagement der Radisson-Gruppe und von Europcar.

Erinnern Sie sich noch an Ihre Zeit als Direktor im Waldhotel National in Arosa? Ja, wir verwandelten die Lobby des Hotels im Winter in ein Theater und spielten mit der ganzen Crew Musicals wie «Cats» oder «Les Misérables». Anspruchsvoll war «Starlight Express», als alle, vom Zimmermädchen bis zum Chef, auf Rollschuhen über das Parkett glitten.

Als talentiertem Skifahrer dürfte Ihnen das kaum Probleme bereitet haben? Ich fuhr in meiner Jugend Rennen für den Bündner Skiverband, besuchte die Sportmittelschule in Davos und träumte von einer Karriere im Skisport. Aber mein Vater zog die Handbremse. Er sagte mir, ich sei zwar gut, aber zu wenig gut, um den Durchbruch zu schaffen.

Sie übernahmen im November die operative Führung der Steigenberger Hotels AG, als die zweite Corona-Welle die Hoffnung der Branche auf bessere Zeiten zunichtemachte: Wie erlebten Sie den Start? Als Steuermann muss ich das Schiff auch bei stürmischer See auf Kurs halten. Steigenberger hatte sich schon vor meiner Ankunft auf die Pandemie eingestellt und die richtigen Massnahmen getroffen. Die Deutsche Hospitality profitiert von ihrer 90-jährigen Tradition und der Verankerung gerade in Deutschland. So konnten wir dank guter Kontakte zur Bundesregierung beispielsweise Armeeangehörige und Einsatzkräfte in unsern Häusern beherbergen, die zur Pandemiebekämpfung aufgeboten worden waren.

Hotelgruppe mit sechs Marken Infos einblenden Die Deutsche Hospitality betreibt aktuell 118 Hotels, 42 sind in der Planung. Derzeit umfasst das Portfolio sechs Marken: Steigenberger Icons (Flagggschiffe), Steigenberger Hotels & Resorts (Luxus), Maxx und Jaz in the City (Lifestyle), Intercity Hotel (Mittelklasse) und Zleep (Economy). In der Schweiz ist von einem Steigenberger-Trio nur noch das Belvedere in Davos übrig geblieben.

Wie viele Hotels mussten Sie schliessen? Aktuell betreiben wir 118 Hotels auf drei Kontinenten. Zu Hochzeiten des Lockdown 2020 waren teilweise nur 30 Hotels geöffnet. Auch für uns ist die Situation schwierig. 2020 kam Steigenberger auf eine Durchschnittsauslastung von gerade mal 34 Prozent.

Beruhigend, dass die Steigenberger Hotels heute dem mächtigen asiatischen Huazhu-Konzern gehören: Haben Sie dessen Gründer und Chef Ji Qi schon persönlich getroffen? Nein, wir kommunizieren über Video. Er kann pandemiebedingt noch nicht nach Europa reisen.

«Ich hatte geschäftlich schon oft mit Asiaten zu tun und weiss, dass man diplomatisch vorgehen muss.» Marcus Bernhardt

Wie muss man sich den Umgang mit einem der reichsten Männer Chinas vorstellen? Ich hatte geschäftlich schon oft mit Asiaten zu tun und weiss, dass man diplomatisch vorgehen muss. Ji Qi ist sehr offen und klar in der Ansage. Er hat Robotik studiert, entsprechend digitalisiert sind seine Hotels. Mein Chef ist ein aussergewöhnlicher Unternehmer, sonst hätte er nicht innerhalb von 15 Jahren den siebtgrössten Hotelkonzern der Welt aufgebaut mit fast 7000 Hotels und einem Börsenwert von 18 Milliarden Dollar.

Wird aus der Deutschen Hospitality nun die Chinese Hospitality? Es gibt eine klare geografische Trennung: Huazhu ist im asiatisch-pazifischen Raum engagiert, wir in Europa, dem Mittleren Osten, Indien und Afrika. Ji Qi war bis jetzt mit seinen Hotels nur im Ein- bis Dreisternsegment tätig. Mit Steigenberger erhält er nun Kompetenz im Luxusmarkt. Chinesische Hotelmarken werden vorläufig nicht nach Europa kommen, aber Huazhu wird acht Steigenberger Hotels in China eröffnen.

Wo sehen Sie Ihre grösste Herausforderung? Huazhu hat uns einen Auftrag erteilt: Steigenberger soll stark wachsen. Wir streben ein Portfolio von 700 Hotels an und möchten unter die Top 3 der europäischen Hotelgruppen vorstossen. Dafür müssen wir die Deutsche Hospitality neu positionieren und strukturieren.

Gefährdet Corona die ambitionierten Ziele? Nicht unbedingt. Es ist eine gute Zeit für Wachstum – weil viele Hotels einen neuen Betreiber suchen und Hotelgruppen zum Verkauf stehen. So können wir auch dank der Mittel von Huazhu schnell anorganisches Wachstum kreieren.

Ahmen Sie Ihren ehemaligen Chef Kurt Ritter nach, der einst Radisson auf einen strammen Wachstumskurs trimmte? Wir eröffneten bei Radisson in der Tat jeden elften Tag ein neues Hotel. Huazhu hingegen eröffnet in Asien drei neue Hotels – pro Tag. Natürlich können wir in Europa dieses Tempo unmöglich kopieren.

Derzeit das einzige Steigenberger Hotel in der Schweiz: das Belvedere in Davos. Foto: PD

In der Schweiz gibt es nur noch ein Steigenberger – das Belvedere in Davos. Wann legen Sie in Ihrer Heimat wieder los? Wir eröffnen dieses Jahr das Intercity-Hotel am Flughafen Zürich, 2022 ein Intercity in Genf und 2023 ein Zleep ebenfalls am Flughafen Zürich.

«Wir verhandeln derzeit ein paar sehr interessante Projekte für Steigenberger. Im Fokus sind Städte wie Zürich, Bern oder Genf.» Marcus Bernhardt

Diese Pläne klingen recht unglamourös. Wir verhandeln derzeit ein paar sehr interessante Projekte für Steigenberger. Im Fokus sind Städte wie Zürich, Bern oder Genf. Und wir sprechen auch mit Feriendestinationen, die von der Corona-Krise weniger getroffen wurden.

Was schätzen Sie persönlich an einem guten Hotel? Den Kontakt zu den Mitarbeitenden, die gute Lage und das Umfeld.

Weilen Sie dank des neuen Arbeitsortes Frankfurt nun vermehrt in der Schweiz? Wir sind als Familie seit 1997 auf der Welt unterwegs. Ich schätze, wir haben eben den 13. Umzug hinter uns gebracht. Meine Frau Bettina stammt aus Ascona, wir haben im Tessin ein Pied-à-terre, das wir dank der vergleichsweise kurzen Anreise nun mehr nützen.

