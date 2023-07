Thomas Pauli-Gabi, das Wylergut-Wandbild ist auf dem Weg in Ihr Museum. Was haben Sie eigentlich vor?

Und was geschieht mit dem Wandbild nach der Ausstellung, also im Frühling 2025?

Ja, wir bieten ein Gastkuratorium und haben bestimmte Regeln definiert, zum Beispiel, dass die Künstler, die das Wandbild geschaffen haben, nicht in die Rassismus-Ecke gestellt werden. Zudem werden die Erben und Erbinnen punktuell einbezogen und informiert. Es gibt eine hauseigene Projektleitung, und wir stehen mit der kuratierenden Gruppe in engem Dialog.

Es ist durchaus in dem Sinn, wie wir das Museum betreiben wollen. Wir wollen nicht nur historische Reisen in vergangene Lebenswelten anbieten, sondern wir wollen auch aktuelle Debatten ins Haus holen und sie mit historischen Tiefenbohrungen befruchten, wie wir es schon mit der Ausstellung «Das entfesselte Geld» gemacht haben.

Dass wir das Wandbild ausstellen dürfen, kommt uns sehr entgegen. Wir können dazu beitragen, die heftige Debatte zu versachlichen und die polarisierten Positionen etwas zu neutralisieren, sodass man über das Wandbild sprechen kann, ohne sofort rote Köpfe zu kriegen. Ausserdem besitzen wir die drittgrösste ethnografische Sammlung in der Schweiz; von Anfang an war die Stiftung darauf ausgerichtet, Objekte aus der ganzen Welt zu sammeln, um vergleichend die eigene Kultur besser zu verstehen. Es ist uns ein Anliegen, die Themen koloniale Vergangenheit, Rassismus und die Provenienzforschung vorwärtszutreiben. Und unser Publikum ist interessiert.

Sie haben in den letzten Jahren Arbeit in die Provenienzforschung Ihrer Sammlung gesteckt. Sie haben also kritisch untersucht, woher Sammlungsobjekte stammen und wie sie in den Besitz der Stiftung gelangten. Das Wandbild stellt eine ganz andere Herausforderung dar – es handelt sich um ein Kunstwerk heimischen Schaffens im Kontext der aktuellen Debatte über strukturellen Rassismus.

… und es handelt vom Umgang mit dem kolonialen Erbe, das in den Köpfen und den Sammlungen steckt.