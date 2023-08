Berner Podcast «Gesprächsstoff» – «Wir können nicht nochmals so viele Konzerte bewilligen» In Bern war der Event-Kalender diesen Sommer so voll wie nie zuvor. War es zu viel? Im Gespräch nimmt Reto Nause Stellung zu Kritik aus den Quartieren. Noah Fend Laura Waldorff Produktion

In der Stadt Bern jagt diesen Sommer ein Event den anderen: Gurtenfestival, Open-Air-Konzerte, Euro-Games, das neue Hip-Hop-Festival Spex und vieles mehr. Das sorgte auch für Kritik. Die Stadt habe zu viel bewilligt, die Belastung durch die zahlreichen Anlässe sei zu hoch. Entsprechend viele Beschwerden gingen bei der Stadt ein.

Wie ist dieser Event-Sommer 2023 in der Stadt Bern zu bewerten? Werden die Veranstaltungen immer mehr und immer lauter – oder die Anwohnerinnen und Anwohner immer heikler? Wann wird die Beanspruchung vom öffentlichen Raum für private Events zu viel?

Im Podcast «Gesprächsstoff» erklärt der zuständige Berner Sicherheitsdirektor Reto Nause (Die Mitte), warum es dieses Jahr so viele Veranstaltungen gibt, wie er den Kampf um den öffentlichen Raum wahrnimmt – und wie er künftig Bedürfnisse von Veranstalterinnen und Anwohnern in Einklang bringen will.

