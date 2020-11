Talk zur Crypto-Affäre – «Wir können Alt-Bundesräte doch nicht waterboarden» In einer Onlineausgabe von «‹Bund› im Gespräch» wurden die Machenschaften der Crypto AG neu aufgerollt. Die Suche nach dem letzten Puzzlestück scheint noch nicht abgeschlossen. Martin Erdmann

Die Corona-Pandemie zwingt «‹Bund› im Gespräch» zu aussergewöhnlichen Massnahmen. Erstmals befanden sich die Gäste des Talk-Formats nicht im gleichen Raum. Die Diskussionsrunde fand nicht wie gewöhnlich im Hotel Bellevue in Bern statt, sondern wurde am Dienstagabend per Videochat bestritten. Das erstaunliche Setting passte. Schliesslich drehte sich das Gespräch um nichts Geringeres als um den «Geheimdienstcoup des Jahrhunderts». So bezeichnet der US-Geheimdienst CIA die Geschehnisse rund um die Crypto-Affäre. Über die Zuger Firma haben die CIA und der deutsche Nachrichtendienst während Jahren der halben Welt manipulierte Verschlüsselungsgeräte verkauft. Die Schweizer Kollegen wussten nicht nur davon, sondern mischten auch eifrig mit. Darüber diskutierten die Nationalräte Tiana Moser (GLP) und Alfred Heer (SVP) sowie der Journalist Res Strehle. In der Diskussionsrunde ging es immer wieder um einen Punkt: Was wusste der Bundesrat?