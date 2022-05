Ausgelaufenes Benzin in Roggwil – «Wir haben Glück gehabt, dass nichts Schlimmes passiert ist» Nach dem Vorfall mit einem defekten Benzintank laufen die Sanierungsarbeiten bereits. Wie lange das Industrieareal gesperrt bleibt, ist unklar. Tobias Granwehr

Das als Gugelmann-Areal bekannte Industriegelände in Roggwil ist nach wie vor nur für befugte Personen wie zum Beispiel Feuerwehrleute zugänglich. Fotos: Marcel Bieri

Das Industrieareal Brunnmatt beim Bahnhof Roggwil war in den vergangenen Jahren vor allem Thema, weil der Discounter Lidl hier ein grosses Warenverteilzentrum bauen will. Das führte im Dorf zu hitzigen Diskussionen und einer unvergesslichen Gemeindeversammlung.

Mehrere Tausend Liter Benzin, aber auch Dämpfe gelangten via Erdreich und entlang der Leitungen zudem in die Kanalisation und nahe Gewässer. Gemäss Kantonspolizei Bern konnte das Leck am Benzintank lokalisiert werden. Am Montag sei nach wie vor eine hochentzündliche Konzentration von Benzindämpfen gemessen worden, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Dies insbesondere in der Kanalisation und im Bereich des lecken Tanks.