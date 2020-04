Ferienkantone befürchten Oster-Ansturm – «Wir haben Angst hier» Deutschschweizer bevölkern schon jetzt ganze Dörfer im Tessin, bald könnten es noch mehr werden. Wie sich die Ferienkantone vor dem Ansturm der Oster-Touristen schützen wollen. Yann Cherix , Gregor Poletti , Claudia Blumer

Das Onsernonetal käme bereits mit wenigen Corona -A nsteckungen an seine Grenzen. Foto: Alessandro Crinari (Keystone)

Der Brief war in knalligem Rot gehalten, als ginge es um ein Verbot. Dabei war es eigentlich nur ein Avviso, ein Hinweis, der letzte Woche an alle Besitzer einer Zweitwohnung in Onsernone gegangen ist. Die Tessiner Gemeinde forderte diese auf, nicht ins Tal zu kommen, wegzubleiben. Nun also auch noch das geliebte Rustico – wieder geht eine Tür zu in diesen schwierigen Zeiten. Auch andere Gemeinden haben ähnliche Appelle verschickt. Brissago TI etwa, aber auch Lenzerheide GR oder Brunnen SZ.