Das Landschaftstheater Ballenberg ist auf mich zugekommen. «Wyberhaagge» ist ein Auftragsstück, das ich gemeinsam mit dem Autor Christoph Fellmann geschrieben habe. Was für eine Kulisse! Das findest du in keinem Schauspielhaus der Welt.

Ein Schwinger-Drama in einem urchigen Umfeld: Was fasziniert Sie an diesem Traditionssport?

Ich habe ein Jahr lang selbst geschwungen damals, um mich auf den Dokumentarfilm «Hoselupf» (2011) vorzubereiten. Für diesen Film bin ich tief in die Historie dieses Sports eingetaucht. Ich habe in einem Schwingkeller in Zürich trainiert. Heute bin ich nur noch Passivmitglied. Einmal war ich so groggy nach dem Training, dass ich mich am Treppengeländer festhalten musste.