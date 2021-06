Kommentar zu Impfverweigernden - Wir bleiben tolerant, ihr bleibt uns fern

Auch Mitte Juni demonstrierten wieder Impfgegner und -gegnerinnen, dieses Mal in Zug. Foto: Walter Bieri (Keystone)

Ja, die Toleranz. Wäre sie doch immer gegenseitig und ausgeglichen verteilt. Stimmt das Verhältnis nicht, kommt es zur Nötigung. Anfang Woche hat mein Kollege Dominik Balmer an dieser Stelle zu Gelassenheit und Geduld geraten, statt auf die Impfverweigerer loszugehen. Damit empfiehlt er, Unfairness in Kauf zu nehmen im Namen einer übergeordneten Toleranz. Sein einseitiges Friedensangebot erinnert mich an eine frühere Kampagne der Tabakindustrie. Die Zigarettendealer sprachen von «gegenseitiger Toleranz» von Rauchern und Nichtraucherinnen. Inwiefern mussten denn die Raucher tolerant sein?