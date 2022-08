Guru der Achtsamkeitsbewegung – Wir atmen eiii-n. Und aus. Und eiii-n. Und aus… Charlotte Selvers Methode des achtsamen Atmens löst Ängste, Panikattacken und sogar Eifersucht in Luft auf. Das ist nichts Esoterisches, sondern reine Biologie. Sarah Elsing (Das Magazin)

Bei Charlotte Selver atmeten Erich Fromm und Truman Capote. Sie war der erste weibliche Guru der Achtsamkeitsbewegung. Foto: Sensory Awareness Foundation

Die Pandemie geht in ihren dritten Herbst, und ich atme mich in die Schwerelosigkeit. Durch die geöffneten Fenster scheint die Sonne, der Wind bläht die Vorhänge auf, Blätterschatten tanzen über den grauen Terrazzoboden. Mein Brustkorb hebt und senkt sich in Wellen, wummernde Bässe geben den Rhythmus vor, darüber haucht eine Stimme aus dem Computer: «Bist du bereit, alle Widerstände loszulassen?»