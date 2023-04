Jaroslawa Mahutschich, wie haben Sie reagiert, als Sie den Entscheid des IOK hörten, dass russische und weissrussische Athleten wieder an internationalen Wettkämpfen teilnehmen dürfen?

Meine erste Reaktion war: Was? Wirklich? Wir sind in Spanien im Trainingslager, ich schaute in die News und sah die Empfehlung des IOK. Ich konnte es nicht glauben, denn seit Februar letzten Jahres, als das IOK empfahl, Russen und Weissrussen auszuschliessen, hat sich nichts geändert. Gar nichts. Der Krieg dauert schon über ein Jahr, und Russland fährt einfach fort mit seinen Raketenangriffen auf ukrainische Städte. Ich habe auch nirgends gelesen, dass sich russische oder weissrussische Athleten gegen den Krieg aussprechen. Für mich ist dieser Entscheid sehr schwer zu verstehen.