Folgen des Klimawandels – Winterspiele in St. Moritz? Das wird kaum mehr möglich sein Olympia schmelzen bei fortschreitender Erderwärmung die möglichen Austragungsorte weg. Nur wenige Regionen dürften sich längerfristig noch eignen. Joachim Laukenmann

Zieleinlauf am Nationalen Alpinen Skizentrum in Yanqing: Schon ab 2050 gilt Yanqing gemäss der Studie als wenig zuverlässiger Austragungsort für Olympische Winterspiele. Foto: Tom Pennington (Getty Images)

Die Anzahl geeigneter Orte für Olympische Winterspiele schmilzt aufgrund der Erderwärmung wie der Schnee an einem Tag mit Föhneinfluss. Symptomatisch für diese Entwicklung waren die Winterspiele 2010 in Vancouver, wo Schnee mit Helikoptern herangeschafft werden musste. «Es war zu warm zum Beschneien», sagt der Tourismusforscher Robert Steiger von der Universität Innsbruck. «Auch die Folgespiele in Sotschi 2014 ergaben aus klimatischer Sicht keinen Sinn. Die Wintersportler trugen teils kurze Hosen und T-Shirts.»