Wintereinbruch im Berner Oberland – Auf die Hitze folgt der Schnee Nach dem Hochsommer kommt die Abkühlung: Schweizweit gibt es Unwetterwarnungen und Überschwemmungen. Im Berner Oberland hält der Winter Einzug. Miriam Schneuwly

Der Grimselpass wird eingeschneit. Bild: Webcam Hotel Grimsel Passhöhe

Das Wetter hält die Schweiz aktuell auf Trab. Letzte Woche noch stiegen die Temperaturen auf fast 40 Grad, nun kommt die grosse Abkühlung mit Unwettern und Überschwemmungen – und Schneefall.

Vor genau einer Woche lag die Nullgradgrenze in der Schweiz mit 5298 Metern so hoch wie nie zuvor. Bei der Mönchsjochhütte auf 3657 Metern herrschte T-Shirt-Wetter. Am Montag ist auf der höchstgelegenen bewarteten Hütte der Schweiz wohl eher Winterjacke angesagt. Die Schneefallgrenze ist auf 2000 bis 2400 Meter gesunken.

Vor einer Woche noch lag die Mönchsjochhütte unter der Nullgradgrenze. Jetzt gibt es wieder Schnee. Bild: Webcam Mönchsjochhütte

Das Berner Oberland erlebt zurzeit einen vorzeitigen Wintereinbruch. Der Grimselpass, die Kleine Scheidegg und die Engstligenalp erscheinen im weissen Kleid.

Eine weisse Schicht legte sich in der Nacht auf Montag über die Kleine Scheidegg. Bild: Webcam Jungfrauregion

Mit Schneefall ist in den Bergen auch am Dienstag noch zu rechnen. Im Verlauf des Nachmittags sollen die Niederschläge jedoch nachlassen, meldet MeteoSchweiz. Zum Wochenende hin meldet sich der Sommer wieder zurück.

Es sieht aus wie ein Polaroidfoto: Schneegestöber am Montagmorgen auf der Engstligenalp. Bild: Webcam Engstligenalp

Fehler gefunden?Jetzt melden.