Gurten-Spektakel entzaubert – Winter Wonderland kommt im Netz unter die Räder Defekte Lampen, falsche Angaben und Babys, die Eintritt zahlen müssen: Im Internet ist die Kritik am Lichterpark auf dem Gurten vernichtend. Christoph Albrecht

Die grösste Lichtershow der Welt? Besucher halten das Versprechen des Veranstalters für eine Frechheit. Foto: PD

Eigentlich hätten die Bedingungen für den Event namens Winter Wonderland kaum besser sein können. In den vergangenen Wochen lag auf dem Gurten zentimeterhoch Schnee. Dieser machte das Kitscherlebnis in der funkelnden Lichterwelt perfekt, in die sich auf dem Berner Hausberg aktuell eintauchen lässt.

Alles andere als glänzend sind jedoch die Rückmeldungen der Besucher im Internet. Ob auf Google, bei Facebook oder auf der Website des Billettanbieters Ticketcorner: Das Urteil auf die Veranstaltung fällt vernichtend aus. Die Rede ist von einem «Skandal», von «Abzocke», von einer «absoluten Frechheit» oder von einem «totalen Flop».