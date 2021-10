Umgestürzte Bäume, Pendlerchaos – 40 Schadensmeldungen wegen Sturm Hendrik im Kanton Bern

Umgestürzte Bäume und Pendlerchaos – 40 Schadensmeldungen wegen Sturm Hendrik im Kanton Bern Auch der Kanton Bern bekam die Orkanböen des Sturmtiefs Hendrik zu spüren. Auf dem Bantiger gab es Windböen bis zu 133 Kilometer pro Stunde. Pia Scheidegger

Auf dem Casinoplatz hat der Wind ein Zelt des Schnelltestzentrums umgeweht. Foto: Sibylle Hartmann

In der Nacht auf Donnerstag waren im Kanton Bern die Folgen des Sturmtiefs Hendrik zu spüren. Auf dem Bantiger und auf dem Chasseral tobte der Sturm mit bis zu 134 Kilometern pro Stunde, wie SRF Meteo auf Twitter schreibt. Die Orkanböen sorgten vor allem für umgestürzte Bäume, aber wehten auch Gegenstände auf die Strassen, was vielerorts zu einem Pendlerchaos führte.

So verursachte es auf der Bahnlinie Burgdorf-Solothurn zwischen Utzenstorf und Wiler bei Utzenstorf eine Fahrleitungsstörung und im Bereich der Autobahneinfahrt Thun-Süd kollidierte ein Auto mit einem auf die Fahrbahn gewehten Objekt.

Auch in der Stadt Bern stürzten beispielsweise parkierte Velos auf Quartierstrassen und das Zelt eines mobilen Schnelltestzentrums auf dem Casinoplatz wurde vom Wind umgeweht. Die Kantonspolizei Bern sagt auf Nachfrage, bis am Donnerstagmorgen seien rund 40 Schadensmeldungen eingegangen. Von verletzten Personen habe sie aber bisher keine Kenntnis.

Starker Regen

Das Sturmtief Hendrik überquert im Verlauf vom Donnerstag die Schweiz von West nach Ost. Die Kaltfront zieht in den Morgenstunden ostwärts und ist laut MeteoNews von starken Regen begleitet.

Momentan teilt MeteoSchweiz Bern bis am Donnerstagnachmittag wegen starken Windböen in die Gefahrenstufe Zwei «mässige Gefahr» ein. Höchste Windspitzen werden in exponierten Lagen erreicht. Im Mittelland beträgt die Windstärke 70 bis 90 Kilometer pro Stunde, oberhalb von 1400 Meter über Meer 90 bis 130 Kilometer pro Stunde.

Pia Scheidegger ist Redaktorin im Ressort Bern. Sie hat einen Bachelor in Anglistik und Germanistik und studiert momentan an der Schweizer Journalistenschule MAZ in Luzern.

