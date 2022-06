Corona geht wieder um – Wimbledon droht zur Lotterie zu werden Nach Marin Cilic muss auch Mitfavorit Matteo Berrettini Forfait geben wegen einer Corona-Infektion. Doch die meisten hüten sich davor, sich zu testen. Das könnte sich rächen. Simon Graf

Da war seine Welt noch in Ordnung: Matteo Berrettini am Freitag auf dem Weg zum Training. Foto: Clive Brunskill (Getty Images)

Vorbei ist es mit der Unbeschwertheit im All England Club. Am Montagabend zog sich Marin Cilic wegen eines positiven Coronatests aus dem Turnier zurück. Der Wimbledon-Finalist von 2017 hatte zuletzt am French Open mit dem Halbfinalvorstoss verblüfft und sich in den erweiterten Favoritenkreis gespielt. Am Dienstag nun der nächste Schlag: Matteo Berrettini, der Vorjahresfinalist, muss ebenfalls wegen einer Covid-Erkrankung Forfait geben.