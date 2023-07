Die Schweiz hortet einen brisanten Schatz. Insgesamt 15 Milliarden Franken russischer Staatsgelder und Oligarchenvermögen bleiben eingefroren, sind aber laut Bundesrat nicht konfiszierbar. Symbolfoto: SNB

Im März übermittelte der US-amerikanische Botschafter Scott Miller eine Drohbotschaft: «Die Schweiz könnte 50 bis 100 Milliarden an russischen Vermögenswerten zusätzlich blockieren», sagte er der NZZ. Kurz danach erhielt der Bundesrat einen scharfen Brief, unterzeichnet von allen sieben Berner Botschaftern der mächtigen G-7-Staaten. Sie forderten mehr Kooperation und die Mitwirkung der Schweiz in der internationalen Taskforce «Russian Elites, Proxies and Oligarchs», die koordiniert die russischen Vermögen im Westen aufspürt und Informationen austauscht.