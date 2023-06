Umgang mit der Wohnungsnot – Willkommen in der Schweizer Muster-Agglo Verdichtet, überbaut, optimiert: Den Genfer Vorort Meyrin bestaunen Städteplaner aus ganz Europa. Hier wird deutlich, warum sich die Zukunft in der Agglomeration entscheidet. Moritz Marthaler

Aus ganz Europa, aber auch aus Afrika kommen Delegationen, um die Genfer Gemeinde zu beäugen: Was Meyrin alles kann, zeigt sich bei einem Rundgang. Foto: Lucien Fortunati

In Meyrin lassen sich in fünf Fussminuten auch mal 60 Jahre bewältigen. Von der «Cité Nouvelle» läuft man nach Les Vergers, von der ersten Schweizer Satellitenstadt aus den 60er-Jahren ins Écoquartier aus dem 21. Jahrhundert. Hier Quader von schlichter Eleganz, ein bisschen Banlieue mit einem Schuss Le Corbusier, dort Minergie-Standard und ein Wasserkreislauf, an den Fensterfronten Solarzellen, zwischen den Geschossen viel Grün. Es sind zwei grundverschiedene Bauwelten im Genfer Vorort, doch schaffen sie beide den Wohnraum, der im Land so knapp ist und über dessen korrekte Anlegung man an höchster Stelle streitet.