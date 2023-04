Zwei Betriebe prägen ein Dorf – Willkommen in Bigenthal, willkommen bei der Familie Steck Die Dorfschmiede hat sich in 120 Jahren zu zwei Betrieben entwickelt, die Bigenthal heute zu einem guten Teil ausmachen. Was aber steckt hinter den Steck-Firmen? Stephan Künzi

Sie verwalten alle das Erbe der einstigen Dorfschmiede Steck: Dominik Siegenthaler, Rolf Steck, Hansjörg Steck und Daniel Geissbühler (von links). Foto: Franziska Rothenbühler

Bigenthal könnte genauso gut Steckthal heissen. Eine Fahrt durch das Dorf in der Gemeinde Walkringen legt den Gedanken nahe: Gleich nach dem Ortsschild sticht zur Rechten die Steck AG mit ihrem Schriftzug in Weiss auf Rot ins Auge, grosse Traktoren und kleinere Land- und Forstmaschinen prägen das Bild. Zwei leichte Kurven später folgt zur Linken in Blau auf Weiss die Steck Automobile AG, sie hält neben Autos auch Kleinfahrzeuge und Mobilscooter für Leute ohne Fahrausweis feil.