Sweet Home: Homestory – Willkommen im Vintage-Paradies Möbel und fantastische Objekte aus ganz unterschiedlichen Zeitepochen kommen im Zuhause von Elvira Borbély stilvoll zusammen. Marianne Kohler Nizamuddin

Alle Fotos von Rita Palanikumar für Sweet Home

Ein bisschen wie in einer Geschichte, in der man ein verwunschenes Haus entdeckt, war mein Eintreffen bei Elvira Borbély. Mein Weg führte durch ein hübsch gestreiftes Zelt mit Hollywood-Möbeln und an einem vereisten Pool vorbei. Der Eintritt war nicht weniger zauberhaft, denn gleich hinter der Haustür wird man von einer farbigen, sinnlich-freundlichen Welt empfangen. Ebenso freundlich und stylish ist Elvira Borbély. Sie arbeitet als Creative Director und Fashion Consultant in den beiden sich immer näherkommenden Bereichen Mode und Interiordesign. Im alten Haus im Zürcher Hirslanden-Quartier wohnt sie mit ihrem 12 Jahre alten Sohn Vital, ihrem Freund George Küng und sporadisch mit seinem Sohn Keno (14) als Patchworkfamilie.