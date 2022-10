Herbstferien einmal anders – Willkommen im Club! Ob Robinson, Club Med oder Aldiana: Ferienclubs bieten das volle Programm für die ganze Familie. Sechs Tipps von der Südtürkei bis Spanien. Markus Fässler

Entspannt mit einem Drink zuschauen, wie sich die Kids in der Pool-Landschaft austoben: Ferien in einer Club-Anlage haben insbesondere für Familien einige Vorteile. Foto: Getty

Restaurants mit üppigen Buffets, aufregende Poollandschaften, Unterhaltung bis jenseits der Geisterstunde, Sport und Spiel für Anfänger*innen und Habitueés: Clubferien haben viele Vorteile.

Wer allerdings auf einem selbstbestimmten Ferienalltag beharrt und mehr an Land und Leuten interessiert ist statt an All-inclusive-Verpflegung und Entertainment in der Muttersprache, fühlt sich in einem Club möglicherweise unterfordert.

Doch gerade für Familien sind Clubferien eine gut budgetierbare Alternative zu konventionellen Aufenthalten in «normalen» Hotels. Nicht nur Kinderbetreuung gehört zum Standard, auch das Sportprogramm ist mehrheitlich inbegriffen.

Hier sechs Anlagen in Mittelmeerländern – für kurzfristige Ferien im Herbst oder als Planungshilfe 2023.

Brandneu: Club Med Magna Marbella, Spanien

Resort Magna Marbella

In unmittelbarer Nähe zum malerischen Zentrum des andalusischen Städtchens befindet sich das Club-Med-Resort Magna Marbella in einer zwölf Hektaren umfassenden Gartenanlage.

Besonders Kindern wird hier einiges geboten. Im Kidsclub werden Aktivitäten wie Tennis, Paddelausflüge und Minigolf organisiert; ein grosser Wasserpark erfreut den Nachwuchs.

Der 2022 eröffnete Club wäre ein hervorragender Ausgangspunkt für Ausflüge nach Malaga, Cordoba und Sevilla oder zur abenteuerlichen Guadalmina-Schlucht. Zudem verfügt die Anlage über einen Spa-Bereich mit Entspannungsräumen oder einem Dampfbad.

Gut zu wissen: Kinder bis sechs Jahre verbringen im Magna Marbella gratis Ferien.

clubmed.ch/magna-marbella

Naturnah: Center Parcs Les Landes de Gascogne Beauziac, Frankreich

Center Parcs Les Landes de Gascogne Beauziac.

Im Herzen des Departements Lot-et-Garonne hat die neuste Anlage von Center Parcs ihre Tore geöffnet.

Am Rand des Naturparks Landes de Gascogne gelegen, warten allerlei Aktivitäten auf die ganze Familie, etwa Naturworkshops, ein Lernbauernhof oder ein Gemüsegarten. Abenteuerliche Erlebnisse im Wasser verspricht die Badelandschaft Aqua Mundo mit Wellenbad, Aussenbecken und drei Rutschbahnen.

Während sich die Kinder in der Natur oder im Wasser austoben, finden die Erwachsenen Erholung im Spa mit Sauna, Hamam, Whirlpool und Salzkabine oder bei einer Massage.

Spannend: die Übernachtung in Baumhäusern.

centerparcs.ch

Klassisch: Robinson Club Apulia, Italien

Robinson Club Apulia.

Die Robinson Clubs sind Premium-Resorts im Hotelportfolio des Reisegiganten TUI, sie richten sich vor allem ans deutschsprachige Publikum.

Ein sehr beliebter und seit Jahrzehnten bewährter Roobinson Club liegt im Süden Italiens. Ein Hauptpool, drei Kinderpools im Water Park sowie je ein Babypool, ein Relaxpool für Erwachsene und ein Whirlpool: Der Robinson Club Apulia bietet Wasserratten jeden Alters etwas.

Im Roby Club werden die jungen Gäste während sieben Tagen in der Woche betreut.

Neben Fussball, Tennis, Beachvolleyball und Fitnesstraining stehen familienfreundliche Programme und Shows auf dem Tagesplan.

Ein weiterer Pluspunkt des Robinson Club Apulia ist seine Lage an einem weissen Sandstrand. Allgegenwärtig der mediterrane Duft, den die vielen Pinien verströmen.

robinson.com/clubs/italien/apulia

Kinderfreundlich: Aldiana Club Djerba Atlantide, Tunesien

Aldiana Club Djerba Atlantide, Tunesien. Aldiana

Ein weisser Sandstrand vor dem Resort, jede Menge Wassersportaktivitäten wie Kiten, Surfen oder Tauchen und ein grosses Sportangebot an Land, darunter Golf, Beachvolleyball, Tennis und Reiten: Im Aldiana Club Djerba Atlantide wird es nie langweilig.

Dafür sorgen auch die zwei Aussenpools und das Welldiana Club Spa mit gemütlichem Innenpool und Hamam.

Die Kinder werden auf der tunesischen Insel besonders umsorgt und im Club in fünf Altersgruppen ganztägig betreut. Im Angebot unter anderem ein Kinderpool und ein Kinderspielplatz. Kids ab vier Jahren ist es zudem erlaubt, Schwimmkurse zu besuchen. Und im Hauptrestaurant wartet ein Kinderbereich mit Kinderbuffet.

aldiana.com/djerba-atlantide

Sportlich: TUI Magic Life Club Plimmiri Rhodos, Griechenland

Club Plimmiri Rhodos.

Seit 2015 thront dieser im Vergleich zur hausinternen Konkurrenz (Robinson) etwas günstigere Club an der Südostküste von Rhodos an einem breiten Sand- und Kieselstrand.

Insbesondere sportbegeisterte Familien sind hier richtig. Von Tennis über Beachvolleyball bis zu diversen Fitnessprogrammen warten im TUI Magic Life Club Plimmiri jeden Tag neue, sportliche Erlebnisse.

Zur Anlage gehören gleich sechs Pools und sieben Wasserrutschen, darunter ein Family Relax Pool sowie Kinder- und Babypools. Sollte es draussen einmal zu kühl sein, kann man sich im Hallenbad austoben.

magiclife.com/plimmiri

Entspannend: Club Med Palmiye, Türkei

Gemütliche Bungalows mitten in einer üppigen Gartenlandschaft und ein Hotel am Mittelmeer: Der Club Med Palmiye in der Nähe von Antalya ist ein Bijou – auch weil er zwischen den zerklüfteten Felsen des Taurusgebirges und dem Meer liegt.

An Land wie auch im Wasser locken die verschiedensten Sportmöglichkeiten. Jede Menge Spass für die jüngeren Gäste verspricht der Kinderclub mit Pool und Wasserrutschen. Insgesamt befinden sich auf dem Areal fünf Swimmingpools, darunter zwei Zen-Pools für Entspannungssuchende.

Attraktiv: Auch im Club Med in der Südtürkei schlafen und essen Kinder bis sechs Jahre gratis.

clubmed.ch/palmiye-hotel



Fehler gefunden?Jetzt melden.