Klimademo am Freitag – Will die Klimabewegung wieder auf den Bundesplatz? Die Klimaaktivisten, die Anfang Woche den Bundesplatz besetzt hatten, rufen zur nationalen Demo auf. Die Marschroute ist bekannt, wird aber geheim gehalten. Jacqueline Schreier

Die Polizei wird die Klimademo vom Freitag voraussichtlich tolerieren. Foto: Franziska Rothenbühler

Die Klimaaktivistinnen und -aktivisten der neuen Gruppierung «Rise Up for Change» haben für morgen Freitag zur nationalen Klimademo aufgerufen. Treffpunkt ist um 15.30 Uhr auf dem Berner Helvetiaplatz. Genauere Infos zur Route wollen sie allerdings nicht preisgeben. Am Mittwoch waren die Aktivisten noch gesprächiger. Eine ihrer Sprecherinnen bemerkte gegenüber dem «Bund», dass es denkbar sei, nach ihrem Besetzungs-Coup erneut Richtung Bundesplatz zu marschieren. Auch auf dem nationalen Infokanal der Gruppe finden sich Anzeichen dafür. So liest man etwa in einer Nachricht die humoristische Bemerkung: «Der Bundesplatz ist jetzt voll sauber und damit bereit, nochmals blockiert zu werden.» Steht also ein Aufmarsch vors Bundeshaus bevor? Oder gar eine erneute Besetzung?