Tagestipp: Musical «Chicago» – Wilde 20er in Gümligen Hier wird nicht lange gefackelt: Die Westside Singers bringen das Musical «Chicago» auf die Bühne. Michael Feller

1920er-Jahre total: «Chicago». Foto: pd

Grosse Träume, tiefer Fall: Im Chicago der 1920er-Jahre eifert die ehrgeizige Roxie Hart dem Showstar Velma Kelly nach, einer Doppelmörderin. Und so geht es nicht lange, Roxie knallt ihren abtrünnigen Liebhaber ab und landet im Gefängnis. Dort trifft sie ihr Idol Velma. Und irgendwann eskaliert die Situation total. Wild, schnell, beschwingt: Das Musical «Chicago» ist alles, was den Broadway ausmacht. Das preisgekrönte Musical lief

bereits in über 36 Ländern und begeisterte über 32 Millionen Zuschauer. Kein Wunder bei den

kultigen und weltbekannten Songs wie «All that Jazz» oder «Cell Block Tango». Die Berner Westside Singers zeigen den Evergreen unter der Regie von Sean Stephens.

Michael Feller schreibt über Menschen auf und hinter der Bühne. Er ist stv. Leiter Kultur. Mehr Infos @mikefelloni

Fehler gefunden?Jetzt melden.