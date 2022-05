«Apropos» – der tägliche Podcast – Wieso wird in Kriegen immer wieder sexualisierte Gewalt verübt? Im Ukraine-Krieg häufen sich die Meldungen von Vergewaltigungen durch russische Soldaten. Warum wird sexuelle Gewalt so oft zum Kriegsmittel? Die Hintergründe im Podcast. Mirja Gabathuler als Host Aleksandra Hiltmann als Gast Vivienne Kuster

Schon jetzt gibt es Berichte aus der Ukraine, die ein schreckliches Bild zeichnen: Russische Soldaten vergewaltigen Frauen und Mädchen, aber auch Jungen und Männern.

Das ist kein neues Phänomen: Immer wieder wird in Kriegs- und Krisenzeiten sexualisierte Gewalt verübt. In einigen Fällen, wie im Bosnienkrieg in den 90er-Jahren, konnten Gerichte nachweisen, dass Vergewaltigungen systematisch als Kriegsmittel eingesetzt wurden.

In einer neuen Folge von «Apropos» erklärt Gesellschaftsredaktorin Aleksandra Hiltmann, wie und weshalb Vergewaltigungen in der Kriegsführung als Waffe eingesetzt werden. Wie das ganze Gesellschaften über Generationen betrifft – und welche juristischen Mittel Betroffenen zur Verfügung stehen. Gastgeberin ist Mirja Gabathuler.

Warum werden zwangsrekrutierte Soldaten häufiger zu Kriegsvergewaltigern? Redaktorin Aleksandra Hiltmann hat bei der Konfliktforscherin Anne-Kathrin Kreft nachgefragt. Video: Tamedia

Fehler gefunden?Jetzt melden.