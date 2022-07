Sweet Home: Sommerküche – Wieso wir in den Ferien anders kochen Ob zu Hause, im Ferienhaus oder auf dem Campingplatz: Feriengefühl geht durch den Magen und diese Rezepte sind die besten Wegweiser. Marianne Kohler Nizamuddin

Sommerliche Ferientafel voller marktfrischer Köstlichkeiten. Foto über: The Londoner

Ob man nun Ferien hat oder nicht: Es ist Ferienzeit und alle spüren sie. Sie liegt in der Luft, bestimmt unser Tempo, verführt mit Fernweh und inspiriert dazu, sich mindestens Ferienmomente zu erhaschen. Ich traf am Sonntag einen Nachbarn, der gerade grosse Töpfe mit Kräutern und Tomaten in sein Auto packte. Er ist mit seiner Familie für ein paar Wochen auf einen Campingplatz gezogen, von dem aus er die erste Zeit noch zur Arbeit fahren kann.

Heute Mittag ging ich mir ein Sandwich und ein Aranciata Amara beim kleinen Italiener am Predigerplatz holen. Dort duftete es nach Brot, Charcuterie und Früchten und das italienische Radio lief laut. Für die Wartezeit waren Daisy und ich wirklich in Italien. Danach gingen wir in einen meiner Lieblingsparks, um diesen kleinen Ferien-Lunch zu geniessen. Daisy hatte ein Bad im Brunnen und ich plauderte mit anderen Frauen, die auch unter den grossen Bäumen sassen, vom Alltag abschalteten und etwas Kleines assen.

Italienische Delikatessen in bunter Keramik. Foto über: Libertino

Das Essen und die Art und Weise, wie wir es zelebrieren, ist ein wichtiger Bestandteil der Ferien und der Ferienzeit. Wir kochen und essen jetzt anders als sonst. Wir sehnen uns nach Unkompliziertem, nach leichten Gerichten voller Aromen und köstlicher Zutaten, die in den Süden entführen. Feriengerichte haben immer auch eine bestimmte Bedeutung. Sie wecken Erinnerungen oder erzeugen welche. Man muss in den Ferien ganz einfach gut essen, sonst wären diese nicht ganz gelungen. Niemand will nach Hause kommen und sagen, alles war schön, aber das Essen schlecht. Und die, die daheim sind, können mit Feriengerichten ein bisschen verreisen, innehalten und geniessen.

1 — Jetzt braucht es einfach etwas Mediterranes

Poulet mit Tomaten, Oliven und Kräutern. Foto über: Community Table

Beginnen wir diese kulinarische Reise mit etwas Farbigem aus dem Mittelmeerraum. Es ist voller feiner Zutaten, die alle in einer Pfanne zusammenkommen. So wünscht man sich eine einfache und köstliche Sommermahlzeit.

Zutaten für 4 Personen:

4 Pouletbrüstchen

Estragon

2 Rosmarinzweiglein

2 Knoblauchzehen

1 Peperoncino, gehackt

Salz

Olivenöl

400 g kleine Tomaten

2 Schalotten

1 dl Weisswein

je 1 Handvoll grüne und schwarze Oliven

2 Salbeiblätter

einige Thymianzweiglein

Zubereitung:

Machen Sie eine Marinade. Dafür geben Sie Estragon, Rosmarin, 1 Knoblauchzehe, 1 gehackten Peperoncino, Salz und Olivenöl in einen Mörser und zerstampfen alles. Geben Sie noch etwas Zitronensaft dazu. Dann reiben Sie die Pouletbrüstchen mit der Marinade ein und lassen sie 20 Minuten ruhen.

Anschliessend Olivenöl in eine Pfanne geben und die Pouletbrüstchen rundum anbraten. Nehmen Sie sie aus der Pfanne und geben Sie die in grosse Schnitze geschnittenen Schalotten in die Pfanne. Gut andünsten, dann den Knoblauch, den Thymian und die in Streifen geschnittenen Salbeiblätter beigeben. Wenn alles duftet, geben Sie die Tomaten bei und rösten diese kurz an. Giessen Sie den Weisswein darüber und lassen Sie alles aufkochen. Dann die Pouletschnitzel zurück in die Pfanne geben und alles etwa 20 Minuten köcheln, bis das Fleisch gar ist. 5 Minuten vor Schluss die Oliven beigeben.

Serviertipp: Geniessen Sie dieses Poulet zu Baguette oder über Couscous.

Noch mehr solche sommerlichen Alltagsgerichte finden Sie hier.

2 — Endlich Zeit für einen Aperitif

Bowle voller Sommerfrüchte. Foto aus « Annabelles Sommer Kochbuch »

Zu Beginn des Sommers habe ich ein Kochbuch vorgestellt, bei dem sich alles um die Sommerferien dreht: «Annabelles Sommer Kochbuch».

Hier finden Sie ein frisches, fruchtiges und einfaches Rezept für eine Sommerbowle daraus. Der Drink vor dem Kochen und Geniessen sorgt für die passende Ferienlaune.

Zutaten für 6 Personen:

4 Nektarinen, in kleine Stücke geschnitten

1/2 Miniwassermelone ohne Kerne, in kleine Stücke geschnitten

4 EL Honig

200 ml Wodka

150 g Heidelbeeren

1-2 Zweige frische Minze

Saft von 1 Zitrone

1 Flasche Prosecco, gekühlt

1 Flasche prickelndes Mineralwasser, gekühlt

Eiswürfel

Zubereitung:

Nektarinen, Melone, Honig und Wodka in einem Krug ein paar Stunden zugedeckt und gekühlt marinieren lassen. Vor dem Servieren die restlichen Zutaten untermischen und geniessen.

Hier geht es zur Geschichte «Ein Kochbuch, das in die Sommerferien entführt».

3 — Grosse Lust auf kleine Freuden

Thunfisch mit weissen Bohnen auf italienische Art. Foto über: Inside the rustic Kitchen

Wichtig in dieser Sommerzeit sind kleine, schnelle Gerichte, für die man nicht auf eine grosse Einkaufstour gehen muss. So ist es auch vollkommen in Ordnung, einfach mal Dosen aufzumachen und daraus etwas Feines zuzubereiten.

Und so gehts:

Für dieses Blitzgericht braucht man weisse Bohnen und Thunfisch. Beides gibt es in der Dose.

Einfach abtropfen und ein wenig waschen, denn das Öl vom Thunfisch und das Einlegewasser der Bohnen sind nicht besonders fein!

Nun mischen Sie alles mit feinem Rotweinessig, Olivenöl, Meersalz, grob gehackter Petersilie und nach Geschmack mit roten Zwiebeln. Klassisch italienisch gehören dazu die leicht süsslichen, milden Zwiebeln von Tropea.

Noch mehr schnelle, kalte Gerichte finden Sie in der Geschichte «Lust auf etwas Kaltes?».

4 — Wir wollen Feuer und Abenteuer

Grillieren auf die griechische Art. Foto über: Simply Delicious Food

Im Sommer ist nicht der Kochherd der Ort, um den sich alle Hungrigen versammeln, sondern der Grill. Fleisch, Fisch und Gemüse auf dem Feuer gekocht, sind Gourmetfreuden, die uns nur der Sommer beschert.

Diese griechischen Grillspiesschen entführen direkt in die Sommerferien. Servieren Sie sie mit Tsa­t­si­ki, griechischem Salat und Fladenbrot.

Zutaten:

800 g Schweinefleisch, in Würfel geschnitten

1 dl Olivenöl

Saft von einer Zitrone

1 EL getrockneter Oregano

1 EL getrocknete Pfefferminze

2-3 Lorbeerblätter, zerdrückt

2 EL Rotwein

3 Knoblauchzehen, geraffelt oder fein geschnitten

Salz und Pfeffer

Zubereitung:

Mischen Sie alle Zutaten zusammen und marinieren Sie die Schweinefleischwürfel darin mindestens 2 Stunden lang oder über Nacht. Danach spiessen Sie die Fleischstücke auf. Falls Sie Holzspiesse verwenden, diese zuerst in Wasser einlegen, damit sie nicht brennen. Die Spiesschen sind nun grillbereit.

Und hier geht es zur Geschichte «Spiel auf dem Feuer».

5 — Gemüse ist gerade sehr angesagt

Die beliebte Kräutersauce aus Argentinien wird hier zu Gemüse serviert. Foto über: Foodie Crush

Eigentlich ist die argentinische Salsa Chimichurri der Begleiter für grilliertes Rindfleisch. Versuchen Sie stattdessen mal, Auberginen mit Chimichurri zuzubereiten – und verwöhnen Sie sich selbst mit einem köstlichen, veganen Sommergericht.

Zutaten:

Auberginen

Olivenöl

Salz

Zutaten für Chimichurri:

1,5 dl Olivenöl

3 EL Rotweinessig

1 Bund Petersilie, fein gehackt

1 Bund Koriander, fein gehackt

1 EL Oregano, fein gehackt

1 KL Oregano, getrocknet

1 Schalotte, fein gehackt

1 Knoblauchzehe, fein gehackt

1 Peperoncino, fein gehackt

Zubereitung:

Mischen Sie alle Zutaten für das Chimichurri. Lassen Sie die Sauce ziehen. Schneiden Sie währenddessen die Aubergine in Scheiben, bepinseln Sie sie mit Olivenöl und würzen Sie sie mit Salz. Anschliessend die Auberginen beidseitig etwa 3-5 Minuten grillieren und mit der Chimichurrisauce darüber servieren.

Wenn Sie nun Lust haben, noch andere besondere Geschmackserlebnisse auszuprobieren, dann finden Sie hier noch mehr Rezepte dieser Art.

6 — Ob am Meer oder zu Hause: Fisch ist das Wort!

Fisch mit Kräutern und Tomaten in Backpapier gebacken. Foto über: Charlottes Fashion Plate

Fische und Meeresfrüchte sind für uns Schweizer ganz besondere Delikatessen und werden immer mit Ferien assoziiert. Damit es auf jeden Fall klappt mit der perfekten Zubereitung, empfehle ich, ihn im Päckli zu backen. Dieser Trick klappt nämlich immer, wenn es um Fisch und ganz viel Geschmack geht.

Zutaten für 2 Personen:

2 Fischfilets, zum Beispiel vom Dorsch oder Wolfsbarsch, aus nachhaltigem Fischfang oder nachhaltiger Zucht. Achten Sie zum Beispiel auf Labels wie «Friends of the Sea».

200 g kleine Tomaten

6 Blätter Basilikum, zerrissen

4 Thymianzweige

4 EL Weisswein

4 Zitronenscheiben

Salz und Pfeffer

Olivenöl

Backpapier

Zubereitung:

Breiten Sie Backpapier für zwei Pakete vor. Reiben Sie die beiden Fischfilets gut mit Salz und Pfeffer ein. Schneiden Sie Tomaten in kleinere Stücke und mischen Sie diese mit dem Basilikum. Verteilen Sie sie auf die beiden Pakete. Legen Sie die Fischfilets darauf und beträufeln Sie alles mit Olivenöl. Nun auf beide Fischstücke je zwei dünne Zitronenscheiben und zwei Thymianzweiglein legen, 2 EL Weisswein darüber giessen und die Pakete gut verschliessen. Sie können die Papierpakete zusätzlich mit Alufolie einpacken, damit sicher alles hält. Nun legen Sie die Pakete auf ein Backblech und backen alles im 200 Grad heissen Backofen etwa 15 bis 20 Minuten.

In der Geschichte «So fein ist Fisch» finden Sie noch vier andere einfache Fischgerichte.

Freundlich gedeckter Ferientisch. Foto über: @sibellacourt

Auch in den Ferien ist das Zuhause ein wichtiger Ort. Sommerferien verbringt man gerne in Ferienhäusern oder auf dem Campingplatz und da kocht man oft selbst. Es hat immer etwas Abenteuerliches, in kleinen, unbekannten Küchen zu kochen. Deshalb ist es am besten, sich auf das Einfache zu besinnen und dieses mit viel Freude und Stil zu geniessen.

7 — Basta, jetzt braucht es eine gute Pasta!

Eine einfache Pasta mit marktfrischem Gemüse. Foto: MKN

Einfach sind zum Beispiel Pastagerichte voller Gemüse wie diese Spaghettini mit Zucchetti.

Zutaten für 2-4 Personen:

400 g Spaghettini

2 grüne Zucchetti

2 gelbe Zucchetti

etwas Basilikum

1 Knoblauchzehe, zerdrückt

Olivenöl

200 g Feta

500 g kleine Tomaten, gehackt

Olivenöl

etwas Basilikum

1 Knoblauchzehe, zerdrückt

1 Peperoncino, gehackt

Salz

eine Prise Rohrzucker oder etwas Honig

Zubereitung:

Geben Sie reichlich Olivenöl, die zerdrückte Knoblauchzehe und den gehackten Peperoncino in eine Bratpfanne. Wenn der Knoblauch duftet, kommen die Tomaten dazu. Gut vermischen. Salz und eine Prise Zucker oder etwas Honig beigeben. Eine Handvoll zerrissenen Basilikum beigeben und alles etwa 20 Minuten köcheln. Den Knoblauch rausnehmen und die Tomatensauce in der Küchenmaschine pürieren.

Schneiden Sie die Zucchetti in Scheiben. Geben Sie reichlich Olivenöl und die zerdrückte Knoblauchzehe in eine grosse Bratpfanne. Wenn der Knoblauch duftet, die Zucchettirondellen dazu geben. Legen Sie den Knoblauch auf die Zucchetti, damit er nicht anbrennt. Anschliessend eine Handvoll zerrissenen Basilikum beigeben und die Zucchetti langsam anbraten. Sobald sie gar sind, salzen. In der Zwischenzeit die Spaghetti al dente kochen. Vermischen Sie die Spaghetti mit der Tomatensauce. Entfernen Sie den Knoblauch und servieren sie die Zucchetti über die Pasta. Zum Schluss den in Würfel geschnittenen Feta über die Pasta verteilen und geniessen. 8 — Auch in den Ferien braucht es Trost

Einfach gut: Kartoffeln mit Zwiebeln gekocht. Foto über: Crunchy Cream Sweet

Das gemütlichste Gericht, bei dem man sich immer zu Hause fühlt, sind Bratkartoffeln. Sie gehen immer, auch in den Ferien. Versuchen Sie sie mit den «Pommes de terre à la lyonnaise» auf französische Art, wobei die Kartoffeln dabei mit Zwiebeln im Backofen geröstet werden.

Zutaten:

1 kg Kartoffeln

4 Zwiebeln

60 g Butter

4 EL Olivenöl

Salz und Pfeffer

Zubereitung:

Schälen Sie die Kartoffeln und schneiden Sie sie in dünne Scheiben. Schneiden Sie die Zwiebeln in Ringe. Braten Sie Kartoffeln in ein wenig Butter und Olivenöl beidseitig etwa 3-4 Minuten an. Mit Salz und Pfeffer würzen. Anschliessend die Zwiebeln ebenfalls in Butter und Öl anbraten und mit Salz und Pfeffer würzen. Legen Sie die Kartoffeln und die Zwiebeln in Schichten in eine Gratinform und backen Sie sie im 180 Grad heissen Backofen etwa eine halbe Stunde. Dazu einen grünen Salat servieren.

Ein Ferienort in Südfrankreich. Foto über: Airbnb

Stellen Sie sich vor, Sie spazieren diese Strasse entlang und finden ein hübsches, kleines Bistro. Sie bestellen ein Glas Rosé und bekommen dazu Oliven und kleine Stücke Pissaladière serviert; das ist eine Art scharfe Pizza. Diese schöne Art, sich auf einen Lunch oder ein Abendessen zu freuen, können Sie auch daheim oder im Ferienhaus zelebrieren.

9 — Backen Sie ein südfranzösisches Liebesgedicht

Rezente Tarte aus der Provence. Foto über: Fork Knife Spoon

Diese provenzalische Spezialität ist superschnell gemacht und entführt nach Frankreich. Man braucht dafür nur Pizzateig, etwas Oliventapenade, in Öl eingelegte Sardellenfilets, schwarze Oliven, genügend Zwiebeln und Olivenöl. Und ein Glas feiner, kalter Rosé aus der Provence.

Und so gehts:

Nehmen Sie ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech und legen Sie den ein wenig gekneteten und zurechtgezogenen Pizzateig hinein. Drücken Sie mit den Fingern Löcher in den Teig und träufeln Sie grosszügig Olivenöl darüber. Lassen Sie den Teig eine halbe Stunde im warmen Zimmer stehen.

In dieser Zeit geben Sie Olivenöl in eine Pfanne und dünsten darin breit geschnittene Zwiebelstreifen ganz langsam an, bis sie weich und golden sind.

Anschliessend den Pizzateig mit schwarzer Oliventapenade bestreichen. Dann die Zwiebeln über dem Pizzateig verteilen und frische Thymianblättchen darüber streuen. Danach die Sardellenfilets und entsteinte, halbierte, schwarze Oliven auf die Zwiebeln legen und alles im 200 Grad heissen Backofen etwa 30 Minuten backen.

Hier finden Sie noch mehr Rezepte, die Feriengefühle wecken.

10 — Sonne, Süsse und Eis

Pochierte Aprikosen mit Glacé serviert. Foto über: Drizzle and Dip

Zum Schluss einer echten Ferienmahlzeit braucht es noch ein richtig feines Dessert. Im Sommer bereitet man ein solches am besten mit Früchten zu. Früchte schmecken fantastisch, wenn man sie röstet oder pochiert. Mit dem Pochieren, dem langsamen und sanften Köcheln, entwickelt sich ein aromatischer Sirup, der einen Teil dieses herrlichen Desserts ausmacht.

Zutaten:

2 dl Wasser

60 g dunkler Rohzucker

1 Vanilleschote

3-4 Zitronenzesten

500 g Aprikosen

Zubereitung:

Halbieren und entsteinen Sie die Aprikosen. Machen Sie mithilfe eines Sparschälers einige Zitronenzesten. Halbieren Sie die Vanilleschote längs. Geben Sie das Wasser, den Rohzucker und die Zitronenzesten in eine Pfanne. Schaben Sie mit einem Messer oder Löffel die Vanillesamen aus der Schote und geben Sie sie mit den Schoten in die Pfanne. Alles köcheln, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Dann die Pfanne zudecken und alles zum Kochen bringen. Nachdem der Sirup 2 Minuten gesprudelt hat, die Hitze auf mittlere Temperatur reduzieren und die Aprikosenhälften dazu geben. Decken Sie die Pfanne wieder zu und köcheln Sie alles etwa 5 Minuten. Anschliessend die Aprikosen in der Pfanne auskühlen lassen.

Serviertipp: Die pochierten Aprikosen können mit Crème fraîche, Joghurt, Glacé oder zu Kuchen serviert werden. Fein ist der Sirup auch in einem Drink, zum Beispiel mit Schaumwein gemischt.

Und hier finden Sie noch mehr süsse Sommerrezepte mit Früchtchen.

