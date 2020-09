Rückblick die Ausraster des Serben – «Wieso werde ich nicht suspendiert?», fragte Djokovic 2016 Novak Djokovic wird vom US Open ausgeschlossen. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass der Serbe schon des öfteren seine Emotionen nicht im Griff hatte. Erik Hasselberg

Von der Vergangenheit eingeholt: Novak Djokovic zeigt sich 2016 uneinsichtig uf die Frage, ob er an seinen Aggressionen arbeite. Heute holen ihn die Worte ein. Video: YouTube

Kochenende Emotionen, die Aufregung über das eigene schlechte Spiel, ein fataler Wutausbruch und ein unbedarfter Schlag später und das US Open war für Novak Djokovic beendet. Der Serbe wurde beim Grand-Slam-Turnier in New York im Achtelfinal disqualifiziert, nachdem er im ersten Satz nach einem Break des Spaniers Pablo Carreño Busta mit einem unabsichtlichen Wegschlagen des Balles eine Linienrichterin am Hals getroffen hatte.

Die Weltnummer 1, die der zu Bode gesunkenen Frau sofort zur Hilfe eilte, um sich zu entschuldigen und nach ihrem gesundheitlichen Zustand zu erkundigen, diskutierte noch auf dem Platz mit den Schiedsrichtern, sprach von einem Versehen. Doch letztlich blieb den Referees keine andere Wahl, als Djokovic vom Turnier auszuschliessen. Ein Blick in die letzten Jahre offenbart, dass dieser Schritt früher oder später hatte kommen müssen für den aktuell besten Tennisspieler, der schon immer ein Problem damit hatte, seine Emotionen in den Griff zu bekommen.

2013 – Madrid

Es läuft das Erstrundenspiel gegen den Bulgaren Grigor Dimitrov. Und Djokovic ist verärgert. Darüber, dass das Publikum seinen Gegner anfeuert anfeuert und gegen ihn ist.

«Lutscht meinen Schw…», sind die unflätigen Worte des Serben, die er nach dem Gewinn des Tiebreak im zweiten Satz in seiner Muttersprache von sich gibt. Doch alles Fluchen nützt nichts. Djokovic verliert nicht nur die Nerven, sonder auch die Partie in drei Sätzen gegen die damalige Nummer 28 der Weltrangliste.

2015 – Wimbledon

Im Viertrundenspiel gegen den Südafrikaner Kevin Anderson läuft es dem Serben nicht nach Wunsch, er liegt schnell mit zwei Sätzen den Hünen in Rückstand. Aus Wut und Ärger staucht er ein Ballmädchen zusammen. Dieses ist völlig perplex, bekommt vom Spieler nach der Partie immerhin eine Entschuldigung, einer Partie, die der Serbe doch noch zu seinen Gunsten drehen kann.

2016 – French Open

Schauplatz Paris, Court Philippe Chatrier, Viertelfinal: Djokovic schrammt das erste Mal äusserst knapp eine einer Disqualifikation vorbei. «Ich hatte grosses Glück», soll der nach dem Halbfinaleinzug gegen den Tschechen Tomas Berdych sagen.

Aus Ärger über einen verpassten Punkt schmeisst der Serbe seinen Schläger unkontrolliert nach hinten. Ein Linienrichter kann gerade noch ausweichen, sonst wäre er vom Racket getroffen worden. Djokovic wird für seinen Fauxpas verwarnt, aber nicht vom Turnier ausgeschlossen. Danach gewinnt er das Sandplatz-Turnier erstmals, schafft den Karriere-Grand-Slam.

2016 – ATP Finals, London

Im Vorrundenspiel gegen Dominic Thiem beginnt der Favorit alles andere als überzeugend. Nach 69 Minuten hatte es für den 29-jährigen Serben nicht gut ausgesehen. Auf dem schnellen Hartbelag hatte der Djoker soeben den ersten Satz mit 6:7 gegen den Österreicher abgegeben und das, nachdem er im Tiebreak sechs Satzbälle hatte abwehren können. Doch statt seine Emotionen und Wut zu zügeln, sie in das erste Game des nächsten Satzes zu stecken, hämmert der Serbe den Ball ins Publikum.

Nach dem Match, dass Djokovic schliesslich doch noch 6:7, 6:0, 6:2 gewinnt, muss er sich kritische Fragen eines Journalisten gefallen lassen. Angesprochen auf seinen Aussetzer will ein Journalist wissen, ob er sich der möglichen Konsequenzen bewusst sei und es ihn hätte teuer zu stehen kommen können, wenn er jemanden getroffen hätte. In seiner Ehre und seinem Stolz angegriffen entfährt dem Serben mit einem hämischen Lachen: «Ihr seid unglaublich, pickt euch immer solche kleinen Sachen heraus.» Der Journalist bohrt nach, stellt fest, dass Djokovic immer wieder negativ auffalle. Doch der Serbe zeigt sich uneinsichtig, unantastbar: «Ich mache diese Dinger immer wieder? Warum werde ich dann nicht suspendiert?» Er geht sogar so weit, dass er sich über den Journalisten lustig macht: «Klar hätte es heute knapp für mich werden können. Aber es hätte auch in der Halle schneien können.»