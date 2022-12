An Weihnachten eine Geburt, am Stephanstag eine Steinigung – Pfarrer Urs-Beat Fringeli erklärt den brutalen Kontrast im christlichen Feiertagskalender.

Nachdenkliche Worte zu Weihnachten und Stephanstag: Urs-Beat Fringeli, Pfarrer in Wolfwil.

Urs-Beat Fringeli, darf man an Weihnachten über den Tod reden?

Sicher. Weihnachten ist ja die Zeit, in der die Familien zusammenkommen. Wenn jemand gestorben ist, wird man in diesem Kreis früher oder später daran denken, dass dieser Mensch nun fehlt. Deshalb sage ich sogar: Man soll an Weihnachten über den Tod reden. Das Thema zu verdrängen, wäre schädlich.