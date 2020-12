Nutzlose Extras – Wieso haben Pyjamahosen Taschen? Brauchen die Unterteile von Schlafanzügen tatsächlich Säcke? Die Askforce kennt die Antwort. askforce

Erfreute sich bereits während des Zweiten Weltkriegs grosser Beliebtheit: Eine Pyjamahose wird 1942 in Bern versteigert. Foto: Keystone

Die heutige Fragestellerin will weder Namen noch Wohnort bekannt geben. Denn sie wendet sich mit einer Bettgeschichte an uns. Doch deren Inhalt ist nicht etwa schlüpfrig, sondern stellt eine merkwürdige Handhabung der Textilindustrie infrage. Es geht um Pyjamahosen. Unsere Fragestellerin wundert sich darüber, dass diese in den allermeisten Ausführungen über Taschen verfügen. Eine Funktionalität, die sie als überflüssig empfindet. «Aus meiner Sicht sind die Hosentaschen schlicht nutzlos, brauchen viel Stoff und erschweren das Bügeln der Hose, falls man das tut.» Nun will sie über Sinn und Zweck von diesen aufgeklärt werden. «Was denken die Hersteller, was man da in der Nacht auf sich tragen möchte?»

Wir wollen ehrlich mit Ihnen sein: Diese Frage bringt uns in Verlegenheit. Denn sich Allwissenheit anzueignen, ist Knochenarbeit. Und diese lässt uns schlicht keine Zeit, um zu schlafen. Deshalb verfügen wir auch nicht über Pyjamas und kennen uns im Themengebiet der Schlafanzüge nicht sonderlich aus. Doch nach intensiver Auseinandersetzung mit der Schlafforschung und dem Besuch in einigen Manufakturen sind wir nun in der Lage, diese Frage zu beantworten.

Die Pyjamahose an sich ist bereits ein Produkt höchster Nutzlosigkeit. Im Gegensatz zu anderer zweckbestimmter Kleidung ist ihr Wirkungsgrad relativ tief. Die Regenjacke zum Beispiel schützt den Träger vor Nässe und verhindert dadurch, dass dieser an einer Lungenentzündung zugrunde geht. Die Pyjamahose dagegen übernimmt keine klar erkennbare Funktion. Das hat mit der Aktivität zu tun, bei der sie getragen wird. Schlafen ist eine äusserst einfache Tätigkeit, bei der es genau genommen keinerlei Unterstützung durch die Textilbranche braucht.

Pyjamahosenhersteller sind sich dieser Sachlage natürlich bewusst und verbringen wohl viele schlaflose Nächte in der Angst, dass man ihnen auf die Schliche kommt. In der Gewissheit, dass das eines Tages passieren würde, wurde wohl nach Ideen gesucht, um die Existenz von Pyjamahosen zu rechtfertigen. Weil Hosen eher simple Konstrukte sind, sind deren Ausbaumöglichkeiten auch eher beschränkt. Aus Mangel an Alternativen wurde einfach das bewährte System der strassentauglichen Variante übernommen. Und deshalb haben Pyjamahosen Taschen.