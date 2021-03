Das Fahrrad als Speichelschleuder – Wieso geht das mit dem Velo? Die Ask-Force weiss, warum nun auch das Velo zum Corona-Spucktest zugelassen ist. Nur so viel: Die

Evolution machts möglich.

Vielen Leserinnen und Lesern geht respektive fährt immerzu ein Velo im Kopf herum. Foto: Adrian Moser

Leser C.J. aus U. ist «gewaltig verunsichert», wie er schreibt. Kürzlich habe er im regionalen Fernsehen vernommen, dass es nun auch möglich sei, «mit dem Velo» zum Spucktest auf dem Bernexpo-Gelände zu gehen. Diese Aussage löse bei ihm zahlreiche Fragen aus: Ist das Coronavirus erneut mutiert und befällt nun den Velorahmen? Wie soll das Velo den Spucktest absolvieren? Und wer muss in Isolation, wenn das Resultat positiv ausfällt? Velo UND Fahrer?

Fragen über Fragen, die den armen Herrn J. fast nicht mehr schlafen lassen. Und er ist nicht der Einzige, dem das Velo im Kopf herumkreist. Auch ein anderer verunsicherter Leser gelangte mit einer Velofrage an die Ask-Force: Wenn man mit dem Velo unterwegs sei und einer Gruppe von Leuten begegne, laute die Warnung immer: «Achtung ein Velo!» Das klinge irgendwie komisch, schliesslich sei das Velo ja nicht alleine

unterwegs, sondern mit einer Velofahrerin oder einem Velofahrer, die oder der werde aber völlig

ausgeblendet. «Warum ist das so?»

Bevor Sie sich aufregen, Herr J., dass Ihrer Frage nicht die ungeteilte Aufmerksamkeit zukomme:

Synergien, Herr J. In unserem Haus werden gerne Synergien genutzt. Item. Um die Fragen beantworten zu können, müssen wir die Beziehung zwischen Mensch und Velo genauer anschauen. Während das Velo

in seinen Anfängen ein reines Fortbewegungsmittel war, ist es im Laufe der Zeit zum treuen

Gefährten geworden. Oder wie auf dem T-Shirt einer Festivalbesucherin einst zu lesen war: «Man

kann ein Velo nicht wie den Partner behandeln, ein Velo braucht Liebe.» Die Beziehung ist also innig.

Und sie wurde stets inniger. Wir sagen nur: Klickpedal oder der Starrlauf beim Fixie.

Ja klar, Herr J., Sie sagen nun bestimmt, dies seien technische Entwicklungen, wodurch das Velo zur

Erweiterung des Körpers werde. Falsch gedacht: Wir haben es vielmehr mit einem

Evolutionsschritt zu tun. Es handelt sich bei dieser Einswerdung in Tat und Wahrheit um eine

zufällige genetische Veränderung, die allerdings nicht von der lebenden, sondern von der

unbelebten Materie ausgeht. Einfacher ausgedrückt: Der pedalende Mensch wird zur

Erweiterung des Velos, es entsteht eine neue Art. Dass das Testcenter nun auch solche Zentauren mit

Rädern zulässt, zeigt, dass hier einer neuen Realität Rechnung getragen wird.

Die Ask-Force beantwortet Fragen aller Art(en): askforce@derbund.ch