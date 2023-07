Debatte um Kuhglocken – Wieso die einen leiden und die anderen Kraft schöpfen Endlich erklärt einer in Aarwangen, warum er ein Problem mit den Glocken im Quartier hat. Derweil eine andere kontert: Ihr gebe das Bimmeln Halt. Stephan Künzi

Fluch oder Segen? Aarwangen diskutiert darüber, ob die Tiere auf der Weide Glocken und Treicheln tragen sollen. Foto: Raphael Moser

Warum stören Kuh- und Kirchenglocken? Wer in den letzten Wochen versuchte, in Aarwangen zu dieser Frage Antworten zu bekommen, biss auf Granit. Dabei ist das Thema in der Oberaargauer Gemeinde so aktuell wie kaum sonst wo. Weil zwei Ehepaare im Ortsteil Mumenthal bei den Gemeindebehörden Beschwerde gegen das Weidegebimmel erhoben haben. Und weil, quasi als Gegenbewegung, eine Gruppe von Traditionsbewahrern eine Initiative lanciert hat, die neben dem Kuh- gleich auch den Kirchenglockenklang bewahren will.