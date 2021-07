World Wide Weltuntergang – Wieso das Internet die moderne Gesellschaft bedroht «Poller»-Kolumnist Martin Erdmann ist bekennender Internetfan. Dennoch befürchtet er, dass dieses das Ende der Zivilisation einleiten könnte. Martin Erdmann

Geburtsort des Grauens: Die Grundlagen für das Internet wurden 1989 am Cern in der Nähe von Genf entwickelt. Foto: Keystone

Ich rede nicht gern darüber, aber ich bin süchtig. Eigentlich bin ich das bereits seit Jahren. Angefangen hat meine Abhängigkeit wohl irgendwann Ende der 90er-Jahre. Mein Konsum war da jedoch noch bedeutend tiefer. Damals war es erheblich schwieriger, an die nächste Dosis zu kommen, und die Kosten waren immens höher. Die Art des Konsums war in dieser Zeit auch noch eine völlig andere. Man befriedigte seine Sucht diskret zu Hause. Heute ist es völlig normal, dem Drang nach der nächsten Dröhnung im Beisein der Öffentlichkeit nachzugeben. Ich tue es im Tram, während des Einkaufens und sogar bei der Arbeit. Wenn Sie diesen Text auf Ihrem Handy lesen, sind auch Sie wahrscheinlich dieser Sucht erlegen: dem Internetkonsum.

Nun ist es so, dass diese Sucht nicht per se schlecht ist. Ein Nebenprodukt meiner langjährigen Abhängigkeit ist beispielsweise, dass ich tonnenweise unnütze Fakten zur Geschichte der Menschheit aus meinem Gedächtnis abrufen kann. So weiss ich relativ viel über die mysteriöse Tanzwut, von der Strassburg 1518 heimgesucht wurde. Rund 400 Menschen haben während Wochen Tag und Nacht ununterbrochen getanzt. Etliche von ihnen starben an Erschöpfung. In meinem alltäglichen Leben ist mir dieses Wissen leider nur äusserst selten von Vorteil. Doch genau in dieses hat sich das Internet über die vergangenen Jahre immer mehr eingeklinkt.

Bei vielem, was ich mache, assistiert mir das Internet. Zum Beispiel, wenn mich plötzlich das Bedürfnis ergreifen würde, von meiner Haustür bis nach Busswil bei Melchnau zu marschieren, wäre ich ohne das Internet völlig aufgeschmissen. Selbst das Wissen über die Strassburger Tanzwut 1518 hilft mir dabei nicht weiter. Ich müsste also eine Karte erwerben, in der die Distanz zwischen meiner Haustür und Busswil bei Melchnau abgedeckt ist. Ohne die Mithilfe des World Wide Web scheint es mir jedoch so gut wie unmöglich, eine solche zu finden. Daher stehen die Chancen gut, dass ich letztlich nicht in Busswil bei Melchnau lande, sondern beispielsweise in Erlenbach im Simmental oder in Röthenbach im Emmental. Und ich weiss bei bestem Willen nicht, was ich dort soll.

Meine Internetsucht hat meine Fähigkeiten, in der analogen Welt zu überleben, massiv geschwächt.

Und das wäre nur das kleinste meiner Probleme in einer Welt ohne Internet. Was, wenn ich eines Tages Ossobuco alla milanese kochen will? Wenn ich bei diesem Vorhaben nicht von einem dicklichen Youtube-Koch mit starkem norditalienischem Akzent unterstützt werde, mache ich mir wenig Hoffnung, das Gericht jemals zu Tisch bringen zu können. Natürlich könnte ich das Kochen auch sein lassen und die Mahlzeit einfach in deren Heimatstadt einnehmen. Doch wie soll ich in Mailand zur Verständigung fähig sein, wenn ich nicht zuvor in einer kostenfreien Sprach-App grammatikalisch fragwürdige Sätze zur Wegbeschreibung zu Post oder Bibliothek gebüffelt habe?

Kurz: Meine Internetsucht hat meine Fähigkeiten, in der analogen Welt zu überleben, massiv geschwächt. Ich gehe davon aus, dass das ein globales Problem ist. Für 2021 wird die Zahl der Internetnutzer auf 4,14 Milliarden User prognostiziert. Gut möglich also, dass bei einem weltweiten Internetausfall, die Zivilisation, wie wir sie kennen, ein jähes Ende finden wird. Weil das für mich unangenehme Entzugserscheinungen mit sich bringen würde, habe ich diesen Nachmittag dafür verwendet, die Welt vor dem Kollaps zu retten. Nur stellte sich das als schwieriger heraus als angenommen. Trotz intensiver Google-Recherche blieb mir schleierhaft, wie ich denn nun die Erde vor dem Untergang bewahren kann. Da hilft wohl nicht einmal mein Wissen über die Strassburger Tanzwut von 1518.

