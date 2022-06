Sweet Home: Mehr Freude im Alltag – Wieso Haushalten nicht doof ist Es findet gerade ein Hausfrauen-Bashing statt. Zeit, das Haushalten mal wieder gebührend zu ehren. Marianne Kohler Nizamuddin

Eine Küche voller Ideen und Liebe. Foto über: Home Stories

Die Arbeit, für die man Lohn in Form von Geld bekommt, ist offenbar die einzige Arbeit, die zählt. Es werden aktuell gerade Diskussionen geführt mit Aussagen wie: Frauen, die während der Ehe Kinder aufgezogen und den Haushalt geführt haben, sollten nach der Scheidung doch an der Kasse eines Supermarktes arbeiten, damit die Entschädigung des Ehegatten nicht nötig ist. Ist das der Weg zur Gleichberechtigung? Die Selbstverständlichkeit, mit der noch immer häufig davon ausgegangen wird, dass sich vor allem Frauen um den Haushalt kümmern, zeugt meines Erachtens davon, dass wir in der Schweiz als Gesellschaft noch immer sehr alten Mustern verhaftet sind.