Mehr Obdachlose in der Innenstadt – Wieso Bettler in Bern vor den Geschäftseingängen schlafen Viele Menschen, die in Bern betteln, kommen aus dem Ausland. Handelt es sich tatsächlich um Bedürftige oder um organisierte Banden? Rahel Guggisberg

Vor dem Unterwäscheladen Beldona in Bern übernachten manchmal mehrere Obdachlose. Fotos: Raphael Moser

Sie sind eingewickelt in Decken, in Schlafsäcke, daneben lagern sie Gepäck: In der Stadt Bern übernachten derzeit zahlreiche Personen draussen. Entweder liegen sie in Ladeneingängen oder unter den Lauben. Das zeigen mehrere abendliche Rundgänge in den letzten Wochen in der Innenstadt.