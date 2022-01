Neue Corona-Vakzine – Wieso Autokraten auf eigene Impfstoffe setzen Die Türkei, Kuba und Russland setzen auf nationale Vakzine statt Pfizer, Moderna und Co. Doch wie gut funktionieren die eigenen Präparate? Tomas Avenarius aus Istanbul , Silke Bigalke aus Moskau , Christoph Gurk aus Buenos Aires , Michaela Schwinn

Für Präsident Erdogan ein Beweis für die Leistungsfähigkeit der Türkei: Impfstoff Turkovac (Ankara (4. Januar 2022). Foto: Adem Altan (AFP)

Turkovac, Abdala, Butanvac: In der Schweiz haben die meisten diese Namen noch nie gehört, in anderen Nationen stehen sie für Geld und Macht – und für die Hoffnung auf ein Ende der Pandemie. Turkovac, Abdala, Butanvac, das sind Impfstoffe gegen Covid-19, entwickelt und produziert in der Türkei, in Kuba und Brasilien. Warum gehen einige Länder diesen beschwerlichen Weg der Eigenentwicklung, obwohl es auf dem internationalen Markt längst Impfstoffe gibt, die sich wissenschaftlich als sehr sicher und wirksam herausgestellt haben?

Türkei

Seit Anfang des Jahres können sich Türken und Türkinnen den Totimpfstoff Turkovac spritzen lassen. Für den Namen soll sich der Staatspräsident persönlich starkgemacht haben. Recep Tayyip Erdogan legt Wert darauf, Dingen, die er gutheisst, einen genuin türkischen Anstrich zu geben. Ob gegen Covid-19 wirksam oder nicht, die Etikettierung mag manchen Türken gefallen. Allerdings ist nicht viel Überzeugendes über den Impfstoff zu berichten. Statt des neuen Vakzins könne man den Menschen ebenso gut «irgendeine Lösung» spritzen, kritisiert die türkische Ärztekammer.



Nur wenige Nationen haben es bisher geschafft, einen eigenen, wissenschaftlich anerkannten Wirkstoff gegen das Coronavirus herzustellen. Eine vergleichbare Erfolgsnachricht könnte die Türkei gerade gut gebrauchen: Die Infektionszahlen haben sich in den vergangenen vier Wochen vervierfacht, die Inzidenz liegt bei über 500. Zentrum des Geschehens ist Istanbul, wie so viele Metropolen ein gefährlicher Infektionsherd.