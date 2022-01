Sweet Home: Wohntrend der Stunde – Wieso auf einmal alle Beige lieben Elegant, aber auch ein bisschen langweilig: Hier sind neun Gründe, weshalb helle Naturtöne so angesagt sind. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Weil Stars es vormachen

Star des Stils: Das Wohnzimmer der Influencerin Athena Calderone. Foto über: EyeSwoon

Es gibt immer einen Star für jeden Bereich. Früher waren bloss die Hollywoodschauspieler Stars, doch mittlerweile haben wir Stars im Sport, in der Politik und Wirtschaft, gar im Umweltschutz, in der Kunst, in der Mode, im Design und natürlich auch im Stilbereich. Hier regiert momentan Athena Calderone – als Influencerin, Haushaltqueen und Expertin für alle Fragen des schönen Lebens. Ihre Webseite heisst EyeSwoon, was so viel wie Augenschmaus bedeutet. Dabei zeigt sie der Welt mit unglaublicher Ausdauer und Energie, wie man das Zuhause immer wieder neu gestalten kann. Sie lebt ganz offenbar in dieser Welt und berichtet nicht nur darüber. So sieht man sie in ihrem prächtigen Wohnzimmer oder in ihrer Küche etwas Feines kreieren und alles ist perfekt – und beige!