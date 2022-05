Neue Musik aus Brasilien – Wiederentdeckung der Gemächlichkeit In Brasilien besinnen sich immer mehr Sängerinnen und Sänger auf die leisen Töne. Einer davon ist Lucas Santtana. Was hat das alles mit einem Mann zu tun, der vor 60 Jahren in eine psychiatrische Klinik eingewiesen wurde? Ane Hebeisen

Die neue Gemütlichkeit: Lucas Santtana besinnt sich auf das Einfache in der Musik. Foto: Flora Negri

Um den brasilianischen Sänger Lucas Santtana zu verstehen, muss ganz an den Anfang zurückgespult werden: Im Jahr 1959 veröffentlichte João Gilberto eine Single, welche die Musikwelt aus den Angeln heben sollte. «Chega de Saudade» hiess sie; der depressiv veranlagte Urheber hatte sich zuvor über Monate im Haus seiner Schwester eingeschlossen, um an einem neuen Gitarrenstil zu forschen. Zwanzig Stunden soll er zuweilen ohne Pausen an rhythmischen Variationen und an der exakten Phrasierung seines Gesangs gefeilt haben. Kurz bevor ihn seine Schwester in die psychiatrische Klinik einwies, hatte er den Bossa nova erfunden, einen Stil, der bis heute nichts von seiner Eleganz und von seiner Tristesse eingebüsst hat.