11 Hotelrestaurants in der Schweiz – Wieder mal ganz Gast sein Hotels dürfen ihren Gästen weiterhin Essen servieren. Darum sind Herbergen mit empfehlenswerter Küche derzeit bestens besucht. Hier die Lieblingsadressen der Redaktion. Daniel Böniger , Christoph Ammann , Nina Kobelt , Denise Jeitziner , Andreas Tobler , Martin Fischer

Das wünschen viele: Sich einfach mal wieder mit Speis und Trank bedienen lassen. Foto: Getty Images, Cultura RF

«Blitzferien» wird es in manchen Familien genannt. Gemeint ist ein kurzer Aufenthalt in einem Schweizer Hotel, das nicht mal allzu weit weg sein muss. Es stehen dabei für einmal ja auch nicht die Sehenswürdigkeiten von Luzern, Montreux oder dem Bündnerland im Zentrum, sondern es geht den Kurzurlaubern in erster Linie darum, wieder einmal im Restaurant essen zu können.

Denn wer nächtigt, darf im Hotel auch essen. Das bleibt trotz Epidemie erlaubt, sofern die Schutzkonzepte eingehalten werden.

«Die Nachfrage ist riesig», sagt etwa Raphael Herzog, Direktor im Vitznauerhof am Vierwaldstättersee. Er hat erst vor einigen Tagen die Sommersaison gestartet und trifft bei seinen täglichen Rundgängen im Resort («natürlich ohne Händeschütteln») nicht nur auf Stammkunden, sondern auch auf neue Gäste: «Und es sind im Vergleich zu früheren Jahren auffällig viele Schweizer darunter.» Die Buchungsplattform Ebookers vermeldet, dass die Schweizerinnen und Schweizer fürs Osterwochenende dieses Jahr zu 90 Prozent im Inland gebucht haben, während es 2019 nur 15 Prozent waren.