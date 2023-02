Ersatz für den Gemeinderat – Wieder kann es von über 1800 Personen jede treffen Weil Die Mitte keine Nachfolge fand für einen Sitz im Rüderswiler Gemeinderat, kommt es im Sommer zu Urnenwahlen. Diese könnten absurd ausgehen. Susanne Graf

Die-Mitte-Präsident Jürg Rothenbühler konnte für den frei werdenden Sitz im Gemeinderat keine Nachfolge aus dem Hut zaubern. Foto: Raphael Moser

Wenn es ganz blöd läuft, sitzt am 18. Juni 2023 jemand gemütlich an der Emme und vernimmt im Laufe des Nachmittags, dass er oder sie soeben in den Gemeinderat von Rüderswil gewählt worden sei – ohne dass die Person jemals das leiseste Interesse an einem solchen Amt angemeldet hätte.