Corona-Teststrategie – Wie zuverlässig sind Schnelltests? Viele hoffen, dass Schnelltests in der Pandemie ein Stück Normalität zurückbringen. Doch sie haben Schwachstellen, wie eine grosse Studie nun offenlegt. In der Schweizer Teststrategie sind diese berücksichtigt. Hanno Charisius

Ein Arzt führt einen Corona-Schnelltest bei einer Lehrerin in einer Grundschule durch. Solche Tests sollen in der Schweiz deutlich häufiger zum Einsatz kommen. Foto: Sebastian Gollnow (Keystone)

Seit dem 15. März 2021 gilt in der Schweiz eine erweiterte Covid-19-Teststrategie. Der Bund übernimmt alle Kosten für Schnelltests, auch wenn Testwillige keine Symptome haben. Bis zu 40 Prozent der mobilen Bevölkerung sollen regelmässig getestet werden, erhofft sich das Bundesamt für Gesundheit (BAG). Die Messungen sind allerdings nur beschränkt zuverlässig. Das zeigt nun eine Untersuchung der Cochrane-Organisation, die evidenzbasierte Entscheidungen in Gesundheitsfragen fördern will.

Demnach sind Schnelltests zwar recht gut darin, Infizierte zu erkennen, wenn dieses bereits Symptome zeigen. Doch für den regelmässigen massenhaften Einsatz bei Menschen ohne Symptome konnte die Forschergruppe bis zum Abschluss ihrer Analyse keine Daten oder Studien auswerten. Solche Teststrategien würden bislang ohne handfeste Belege für ihre Wirksamkeit umgesetzt (zur Übersicht der verschiedenen Test-Verfahren).