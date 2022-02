Schweizer Doppelsiege bei Olympia – Als sich zwei Brüder um Gold stritten Grosser Jubel im Skicross und zuvor schon in der alpinen Kombination. Wie häufig feierte die Schweiz eigentlich schon Doppelerfolge an Winterspielen? Philipp Rindlisbacher

Schweizer Jubeltag: Olympiasieger Ryan Regez (rechts) und Silber-Gewinner Alex Fiva holen in Peking die Schweizer Medaillen 13 und 14. Foto: Getty Images

Gold und Silber am Freitag im Skicross-Rennen der Männer, Gold und Silber 24 Stunden zuvor in der alpinen Kombination der Frauen: Die Schweizer räumen in Peking gerade im grossen Stil ab. Es sind die Doppelsiege Nummer 11 und 12 in der Geschichte der Olympischen Winterspiele – ein Rückblick:

2022, Peking: Skicross der Männer