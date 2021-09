Podcast zum Schweizer Fussball - Wie YB beweist, dass es der reifste Club in der Liga ist

Podcast zum Schweizer Fussball – «Der FC Zürich beweist, was eigentlich möglich wäre Warum das 4:0 von YB gegen den FCZ der Berner Konkurrenz trotzdem Hoffnung schenken kann. Woran es derzeit beim FC Basel fehlt. Und wieso Winterthur aufsteigen muss. Antworten in der «Dritten Halbzeit». Florian Raz

Erstaunlich, wie viel ein Fussballspiel zu diskutieren geben kann, in dem eigentlich rein gar nichts passiert ist. In der neusten Ausgabe unseres Fussball-Podcasts blicken wir noch einmal auf das 0:0 der Schweiz gegen Nordirland zurück. Es geht darum, wie Murat Yakin kommuniziert. «Da bleibt vieles noch sehr im Ungefähren», findet Samuel Burgener. Es geht um seine Aufstellung, zu der Oliver Gut meint: «Warum nimmt er dieses Mittelfeld, das sich gegen Italien gefunden hat, gleich wieder auseinander?» Und es geht um die Frage, warum Yakin nach dem Schlusspfiff ein gutes Spiel seiner Mannschaft gesehen haben wollte.

So funktioniert ein Podcast Infos einblenden Ein Podcast ist ein Medium für die Ohren. In der «Dritten Halbzeit» diskutieren wir den Schweizer Fussball. Die neuen Folgen erscheinen jeweils am Montag. Sie finden sie entweder auf unserer Sammelseite oder Sie abonnieren sie auf Spotify, bei Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast oder Podcast Republic.

Ausserdem reden wir über das Spiel der Young Boys gegen den FC Zürich, das trotz deutlichem Resultat Hoffnung für die Konkurrenz der Berner geboten hat, wie Burgener findet: «Wenn du als Schweizer Club einen guten Trainer anstellst, wenn du für gute Vibes sorgst und eine gute Dynamik entwickelst, dann kannst du auf diesem Niveau mithalten.»

Wir besprechen die Baisse, in die der FC Basel nach spektakulärem Saisonstart getaucht ist. Wobei Gut vermutet, dass die Probleme in der Offensive mit einem Spieler zu tun haben dürften. Und es ist nicht Topskorer Arthur Cabral. Sondern Sebastiano Esposito, der junge Italiener, von dem Gut sagt: «Er ist an einem guten Tag eine Klasse besser als alle anderen beim FCB.»

Und schliesslich geht unser Blick zum FC Winterthur, der die Tabellenspitze der Challenge League erklommen hat, ohne gleich den Aufstieg zum Ziel auszurufen. Dabei sollte der Club genau das tun, findet Thomas Schifferle: «Er hat eine gute Mannschaft, einen erfahrenen Trainer und ein ansprechendes Budget. Der FC Winterthur als Verein sollte die Ambition haben, aufsteigen zu wollen.»

Wann welche Themen besprochen werden

03:05 Das Schweizer Nationalteam in Nordirland

30:54 Trainerwechsel in Lugano

38:11 Der FC Basel in Lugano

44:28 Young Boys – FC Zürich

50:55 Servette – St. Gallen

55:06 FC Winterthur

Wir freuen uns über Kritik, Streicheleinheiten oder Fragen, die wir in den kommenden Folgen gern beantworten. Die «Dritte Halbzeit» erscheint im Wochenrhythmus. Schreiben Sie uns hier in die Kommentare, via Instagram an dritte.halbzeit.podcast, melden Sie sich auf Twitter bei @razinger oder via E-Mail bei florian.raz@tamedia.ch.

Florian Raz schreibt seit 2001 über Fussball und ist Gastgeber des Podcasts «Dritte Halbzeit». @razinger

