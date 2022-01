Abo Kuriose Fakten über die Zeit – Wie wir ticken Mal bleibt sie stehen, mal vergeht sie wie im Flug: Zeit bestimmt unser Leben. Schon viele kluge Köpfe haben sich an dem Phänomen den Kopf zerbrochen – trotzdem bleibt sie ein Rätsel.

Nicole Tabanyi

Nicht weniger als 365 Tage liegen in diesem neuen Jahr vor uns. Das sind 8760 Stunden. Viel Zeit also, in der sich Schönes, Überraschendes und noch nie Dagewesenes ereignen kann. Oder sich lieb gewonnene Routinen noch mehr verfestigen können. «Jetzt sind die guten alten Zeiten, nach denen wir uns in zehn Jahren zurücksehnen», sagte der britische Schauspieler Peter Ustinov einst. Und er meinte damit, dass der Mensch oft nicht weiss, wie wichtig der Augenblick ist, in dem er gerade lebt. Denn jeder Tag ist ein historisches Ereignis: einzigartig und unwiederholbar. Darum lohnt es sich angesichts eines neuen Jahres, sich die Kostbarkeit der Zeit bewusst zu machen.