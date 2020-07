Online-Werbung der Airline Swiss. Schön, liest man mal wieder urchiges Deutsch. Foto: PD

Margarete Stokowski wundert sich auf Twitter über die Schweiz, genauer über eine hierzulande kursierende grammatikalische Besonderheit. Am Flughafen Zürich begrüsst die Swiss Rückkehrer aus dem Ausland mit dem Satz: «Grüezi Welt. Schön, bist du zurück.» Dazu schreibt die deutsche Autorin und «Spiegel»-Kolumnistin: «Ich mag so, dass die Schweiz diese weirde Satzkonstruktion hat, will, dass alle das so machen – schön, habt ihr diese Grammatik, warum lieb ich das so, völlig unklar.»