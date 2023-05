Wie gehe ich als Vermieter gegen den Messie in meiner Wohnung vor? Diese und zehn weitere Fragen wurden an der Hotline zur Miete gestellt.

Zu den Nebenkosten zählen ganz allgemein Betriebskosten, die beim Gebrauch der Mietsache entstehen. Damit der Vermieter diese auf den Mieter überwälzen darf, muss sich jedoch eine explizite Regelung im Vertrag finden. Daher empfiehlt sich in Ihrem Fall Folgendes: In einem ersten Schritt ist abzuklären, ob es sich bei den neu weiterverrechneten Nebenkosten überhaupt um grundsätzlich zulässige Nebenkosten handelt. Sie finden entsprechende Auflistungen beispielsweise auf der Website des Hauseigentümer- oder des Mieterverbandes. Falls es sich um Nebenkosten handelt, ist in einem zweiten Schritt zu prüfen, ob die Überwälzung im Mietvertrag entsprechend vorgesehen wurde. Ist dies zu verneinen, sind diese Nebenkosten nicht geschuldet. Wurden sie hingegen vertraglich vereinbart, dann sind sie geschuldet, und es ist irrelevant, dass sie bis anhin nicht weiterverrechnet und bezahlt wurden.

Ich wohnte seit über zwanzig Jahren in derselben Wohnung. Plötzlich werden mir in der Nebenkostenabrechnung Positionen weiterverrechnet, welche vorher nie ein Thema waren. Ist dies zulässig?

Wir sind ein Ehepaar und wohnen seit 2018 in der gleichen Wohnung. In dieser Zeit wurde die Miete nie dem aktuellen Referenzzinssatz angepasst. Besteht ein Risiko, dass die Miete einem zukünftigen höheren Satz angepasst wird?

Wir zogen im Jahr 2014 in unsere Mietwohnung. Wie prüfe ich, wie hoch der Referenzzinssatz damals war und wie er sich in den letzten Jahren entwickelte?

Nein, es ist nicht zulässig, diesen Betrag einmal zu überwälzen, das geht nur anteilsmässig. Grundsätzlich können Vermieter wertvermehrende Investitionen auf die Mieter überwälzen und den Mietzins angemessen erhöhen. Gemäss der Verordnung über die Miete und Pacht von Wohn- und Geschäftsräumen (VMWG) gehören dazu auch Investitionen in erneuerbare Energien; dies insbesondere dann, wenn diese Investition geeignet ist, die Nebenkosten zu senken. Die Schwierigkeit liegt jedoch einerseits in der Ermittlung der Höhe beziehungsweise des Anteils der wertvermehrenden Investitionen, da nur derjenige Betrag überwälzt werden kann, der die Kosten für den Ersatz einer gleichwertigen Gasheizung übersteigt. Andererseits muss beim konkreten, monatlichen Erhöhungsbetrag zudem die Verzinsung zugunsten des Vermieters, die Amortisation(-sdauer) und der zukünftige Unterhalt berücksichtigt werden. Auf der Website « www.mietrecht.ch » unter «wertv. Investitionen» finden sich diverse Muster, Tabellen und eine Berechnungshilfe.

Grundsätzlich darf mit dem Mietzins keine übermässige Rendite erzielt werden. Die zulässige Rendite berechnet sich insbesondere im Verhältnis zu den ursprünglichen Anlage- und Investitionskosten. Gerade bei älteren Liegenschaften kann sich diese Berechnung sehr schwierig und aufwendig gestalten. Deshalb kann in diesen Konstellationen auf das Kriterium der Orts- und Quartierüblichkeit abgestellt werden, das heisst, es sind die Mieten in der Region zu vergleichen. Da es sich bei der Berechnung des Anfangsmietzinses um eine relativ komplizierte und technische Materie handelt, ist Ihnen zu empfehlen, einen Experten beizuziehen.

Wir sind in eine neue Wohnung gezogen und haben durch Nachmessen herausgefunden, dass diese nur 120 Quadratmeter statt wie im Wohnungsinserat angegeben 140 Quadratmeter Fläche aufweist. Im Mietvertrag ist keine Wohnfläche festgehalten. Können wir eine Zinsreduktion verlangen?

Zunächst fragt sich, ob das Mietobjekt durch die falsche Flächenangabe als mangelhaft im rechtlichen Sinne gilt. Eine ungenaue oder falsche Angabe über die vermietete Fläche stellt grundsätzlich einen Mangel dar, wenn die Angabe den Entscheid des Mieters beeinflusst hat, den Vertrag zu den vereinbarten Bedingungen abzuschliessen. Da der Mietvertrag in Ihrem Fall keine Quadratmeterangaben aufweist und Sie die Wohnung ja in ihrer «tatsächlichen Grösse» besichtigen konnten, könnten sich im Streitfall Auslegungsfragen und Beweisprobleme stellen. Sofern aber ein Mangel bejaht wird, könnten Sie eine Mietzinsreduktion verlangen. Es ist Ihnen zu empfehlen, zunächst das offene Gespräch mit dem Vermieter zu suchen, um das Klima nicht von Beginn an zu vergiften. Wenn keine Lösung gefunden werden kann und sofern Sie an einer Mietzinsreduktion festhalten möchten, können Sie ein entsprechendes Schlichtungsgesuch einreichen.