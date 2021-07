Das grosse Abc: Unser Sprachquiz – Wie wendig sind Ihre Redewendungen? Wir haben 13 Redewendungen für Sie herausgesucht, die im Alltag vorkommen, obwohl das Wissen um ihre Herkunft und Bedeutung teils verloren ging. Alexandra Kedves

Wollten die Engländer die «Schotten dichtmachen»? – Hier Unabhängigkeitskämpfer «Braveheart» (Mel Gibson) in Gibsons Kultfilm. Foto: Alamy Stock Photo

In der Gymiprüfung kommen sie genauso zum Einsatz wie an Spielenachmittagen im Altersheim: Redewendungen, die im Alltag verwendet werden, häufig ohne dass man so ganz genau weiss, woher sie eigentlich kommen und was sie bedeuten.

Schickerweise werden die zur festen Verbindung verschmolzenen Begriffe auch Phraseologismus oder Idiom genannt. Nicht selten haben sie mit früher gängigen, heute aber längst aus dem Bewusstsein verschwundenen Handwerkstechniken zu tun. Handkehrum haben sich einige neue Sprüche durchgesetzt, die sofort eingängig sind, etwa «fit wie ein Turnschuh», «dumm wie Brot», «sick as fuck» oder «wie ein Fisch ohne Fahrrad».