Wie weiter im Grossen Moos? – Umweltverbände legen ihre Vision vor Landwirtschaft, Biodiversität und Trinkwasser im Seeland sind bedroht. Fünf Umweltverbände wollen die Katastrophe abwenden. Brigitte Jeckelmann (BT)

Das Grosse Moos im März 2018: Eine Landschaft in Schwarz, Braun und Grün. Foto: Matthias Käser

Eine Landschaft in Braun, Schwarz und etwas Grün, wie mit dem Lineal gezogen, hie und da mal von einem Waldstück durchbrochen. So präsentiert sich das Grosse Moos von oben gesehen in einer Drohnenaufnahme vom März 2018. Viel Landwirtschaft, eher wenig Natur. Das wollen fünf Umweltverbände ändern: Pro Natura, Birdlife Schweiz, WWF Schweiz, der Schweizer Fischereiverband und die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz haben gestern ihre Vision vom «3-Seen-Land 2050» vor zahlreichen Medienvertretern in Bern präsentiert.