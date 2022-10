Tierische Landschaftspflege – Wie Wasserbüffel das Wiesland am Lobsigensee retten Wasserbüffel prägen seit dem Frühling das Bild am Lobsigensee. Landwirt Simon Heimberg hofft, mit den Tieren eine Nische zu erobern. Brigitte Jeckelmann

Simon Heimberg mit seinen Wasserbüffeln. Foto: Lukas Brügger

Der Lobsigensee liegt idyllisch eingebettet in die grünen Hügel des Frienisbergs. Ein Schilfgürtel umwächst das knapp zwei Fussballfelder grosse Seelein. Enten schnattern, schwarze Wasserbüffel waten durchs Wasser am Ufer. Sie heissen Delia, Andrea und Kira, sind zwischen eineinhalb und zwei Jahre alt und mindestens zwei von ihnen sind trächtig. Die drei Wasserbüffel sind zurzeit der Stolz von Junglandwirt Simon Heimberg aus Lobsigen, das zur Gemeinde Seedorf gehört. In Gummistiefeln steht er auf der Wiese, hinter seinem Rücken nähern sich die Büffeldamen Schritt für Schritt, zuletzt kommen sie ganz dicht an ihren Chef heran. Feuchte Nasen schnuppern am Ärmel, der Blick ist neugierig, sie scheinen am Gespräch der Besucher teilnehmen zu wollen.