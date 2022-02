Sweet Home: 10 Farbideen – Wie wärs mit Farbe an der Wand? Stein statt Grau und Himmel statt Blau: Denn wer Farben wie neutrale Töne einsetzt, verliert die Angst vor dem Streichen. Marianne Kohler Nizamuddin

Nur in wenigen Wohnungen und Häusern, die wir für unsere Homestorys besuchten, haben wir farbige Wände angetroffen. Weiss scheint der Schweizer Liebling zu sein. Doch da, wo die Bewohner Farbe bekennen, machen sie dies mit viel Gefühl und schaffen es, dass Ihre Räume wohnlich, warm und interessant werden. Ein wunderschöner Beweis dafür ist das Zuhause der Keramikkünstlerin Simone Fennel und ihrer Familie. Für die Familie war es selbstverständlich, dass die Wände Farbe brauchen. Sie gehen mit den Farben so um, als wären es neutrale Töne. Das ist genau der richtige Ansatz, der vor allem mit natürlichen, ein wenig gebrochenen Wohnfarben perfekt funktioniert. Sehen Sie selbst auf der inspirierenden Homestory. Und versuchen Sie es auch. Diese vielen verschiedenen Inspirationen machen Ihnen bestimmt grosse Lust darauf! Foto: Rita Palanikumar für Sweet Home

1 — Salbei

Sanft: Salbeigrüne Wände in einem Wohnzimmer. Foto über: Historiska Hem

Ein wunderschöner Farbton, der sehr gut in alle möglichen Wohnungen passt, ist ein gebrochenes, helles vergrautes Grün, das an Salbei denken lässt. Diesen Ton hat auch Simone Fennel für einige Wohnräume gewählt. Hier sehen wir ihn in einer ganz normalen, kleinen schwedischen Wohnung, die ich auf dem Immobilienportal Historiska Hem entdeckt habe. Das zarte Graugrün lässt weisse Partien wie Sockelleisten, Türen und Fensterrahmen frisch herausleuchten und den Holzboden besonders warm wirken. Damit die Räume etwas grösser erscheinen, als sie sind, wurden hier die Wände nicht ganz bis zur Decke gestrichen – wodurch die weisse Decke grösser wirkt.

2 — Wasser

Verträumt: Wassergrüne Farbe für ein Esszimmer. Foto über: My Scandinavian Home

Kühler und dunkler sind Töne, die stärker ins Blau gehen. Es handelt sich dabei eher um Wasserfarben. Sie strahlen die ruhige Wirkung aus, die Seen, Flüsse oder das Meer auf uns haben, und eignen sich sehr gut als Wohnfarben. Wie jede Naturfarbe kann man auch mit diesen Blaugrüngrautönen umgehen als wären sie neutral. Denn, wie in der Natur, sieht alles schön aus, das man dazu kombiniert. Wichtig bei allen Farben ist, dass man nicht zu stark Ton in Ton geht, denn das macht alles langweilig und eintönig.

3 — Muschel

Kokett: Ein Wohnzimmer in einem rosigen Muschelton gestrichen. Foto über: Alvhem

Rosatöne haben sich schon länger emanzipiert und sind aus der Baby-Girlie-Ecke zu den beliebten Klassikern übergetreten. Hier sind es ins Beige und Sand übergehende Muscheltöne, die sich sehr gut als Wandfarben machen. Solche Rosatöne sind wie ein lieblicheres Beige, jedoch kühler, sanfter und charmanter.

4 — Stroh

Warm: Strohgelbe Wandfarbe und weiss bezogenes Bett. Farbe «Hay» und Foto: Farrow and Ball

Liegen die rosa Muscheltöne auf der kälteren Seite des neutralen Beige, sind die Strohfarben ganz klar auf der wärmeren Seite. Auch sie sind verwandt mit Sand und Beige, aber tragen einen höheren Gelbanteil in sich und strahlen deshalb sonniger in den Raum. Auch hier, auf diesem Beispiel der Farbfirma Farrow and Ball, sieht man sehr schön, wie gut sich solche Töne mit Weiss verstehen und dieses in seiner ganzen Frische leuchten lassen.

5 — Moos

Ruhig: Modernes Wohnzimmer mit moosfarbenen Wänden. Foto über: Nestor

Zurück in den Grün-Blau-Bereich führen uns die Farben von Moos und Flechten. Sie haben im Vergleich zu den Wassertönen einen grösseren Grünanteil und sind daher ein wenig wärmer, aber dennoch weit entfernt von Olive und Heu. Je nach Lichtstimmung zeigen sie sich von Dunkelgraugrün bis zu hellem Salbeigrün. Auch diese etwas dunkleren, graugrünen Farben ziehen Räume edel, harmonisch und mit einem grossen Ruhefaktor an.

6 — Honig

Freundlich: Eine Küche, die honigfarbene Wände zeigt. Foto über: Domino

Eine Farbe ist nie einfach eine Farbe. Bei Stylingarbeiten für kommerzielle Bilder muss man die Fotos meist den zuständigen verantwortlichen Marketingleuten senden, damit diese sie absegnen. Immer kommen dann Vergleiche mit den beim Einkauf ausgewählten Farbmustern. Die meisten verstehen nicht, dass Farben vom Licht bestimmt sind, sich anders auf Bildschirmen, Fotos oder Filmen zeigen. Mit Farben umzugehen, erfordert Gefühl. Man muss sich ihnen hingeben und sie in allen Schattierungen lieben. Beim Kauf von Wandfarben empfehle ich dringend, Farbmuster zu kaufen und ein bisschen Probe zu streichen. Die Farben können nicht nach Minimustern ausgewählt werden, die man von oben herab betrachtet. Wandfarben müssen vertikal und im entsprechenden Raum beurteilt werden. So können auch warme Honigfarben im Schatten kühler wirken. Grundsätzlich wirken Honigtöne aber warm und sind, wie der Name sagt, auch mit Sinnlichkeit verbunden.

7 — Champignon

Elegant: Pilzfarbene Wände in einem natürlich gestylten Wohnzimmer. Farbe und Foto: Jotun Lady

Die neuen angesagten Beige-Töne sind nicht mehr beige, sondern zeigen sich in den Farben von Pilzen. Shitake, Champignon, Steinpilz und viele mehr erobern gerade die chicen Interiors auf der ganzen Welt. Sie fragen sich vielleicht: «Wo ist denn da der Unterschied?»Die Antwort: Beige ist eine «Erfindung», während die Farben der Pilze Naturinspirationen sind. Sie sind differenzierter, vielschichtiger und gehen von kühlen gräulichen Abstufungen über solche, die rosa Schattierungen haben bis zu warmen bräunlichen Tönen – so vielfältig wie die Pilzgattungen eben! Und gleich vielfältig lassen sie sich mit anderen neutralen Tönen und anderen Farben kombinieren.

8 — Stein

Angezogen: Steinfarben machen ein Kinderzimmer wohnlicher. Foto über: Franzon du Rietz

Vor Grau graut es vielen. Dabei vermitteln Grautöne Eleganz, Tiefe und Harmonie. Auch hier ist es einfacher, man denkt an Steine, denn Steine bieten, wie alles aus der Natur, eine Vielfalt an Farbtönen, die nicht einfach bloss grau sind! Sie eignen sich auch für Kinderzimmer, die eh ein bisschen Farbe brauchen, damit sich die Kleinen nicht so verloren vorkommen. Streichen Sie die Wände in Kinderzimmern nie ganz bis zur Decke, sondern vor allem im unteren Bereich. So fühlen sich die Kinder geborgen, denn der Raum wird optisch ihren Dimensionen angepasst.

9 — Wolke

Hell: Ein zarter Wolkenton, der ein Zimmer einhüllt. Foto: Rita Palanikumar für Sweet Home

Vom dunkleren Steingrau zu hellen Wolkentönen. Dieser silberne, zartgrünliche Grauton verbindet sich hier im Zuhause der Familie Wagner-Fennel mit einem kühleren Grau vom Holzwerk, mit Weiss und natürlich den warmen Holztönen von Boden und Möbeln. Der Raum bekommt mit diesem differenzierten Ton die Anmutung einer sanften Wolke.

10 — Himmel

Magisch: Himmelblau komplementiert hier warme Holztöne. Foto über: Nestor

Und rund um die Wolken strahlt der Himmel meist in den schönsten Blautönen. Diese himmlischen Farben sind auch Symbol der Unendlichkeit. So sind wir es uns gewohnt, Blau in grossen Flächen zu sehen. Deshalb eignen sich diese himmlischen Farben von hellem Blau über Blaugrautöne bis leuchtenderem Blau sehr gut für Wände. Da jede Wohnung eine kleine Welt ist, passen analog zur wirklichen Welt alle Dinge und Farben zu Blau.

Marianne Kohler Nizamuddin Infos einblenden Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland. Folgen Sie ihr auf Instagram und besuchen Sie ihre Website mit Blog: «Styles and Stories».

