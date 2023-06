Sweet Home: 10 Wohntipps – Wie wärs mit ein wenig mehr Eleganz? Nun ist sie wieder da, die Zeit der Shorts, Sandalen und bauchfreien Tops. Mit diesen Ideen sorgen Sie wenigsten daheim für ein bisschen mehr Stil und Chic. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Wer hier in den Spiegel schaut, trägt keine Birkenstock

Willkommen zu Hause: Antiker Spiegel, feine Düfte und hübsche Dinge. Foto über: The Socialite Family

Nichts gegen Sommerfreude, aber die Düfte, die einem gerade im Tram entgegenwehen, die tätowierten und gepiercten Körperteile, die sonst so angenehm unter Pulli und Hose versteckt sind, oder nackte Männerfüsse in Birkenstocksandalen oder Flipflops trüben die Euphorie zuweilen. In solchen Momenten ist es schön, nach Hause zu kommen, stilmässig aufzuatmen und sich mit ein wenig Eleganz zu beruhigen. Ein schöner, filigraner Spiegel, in dem man nicht nur sehen kann, ob alles sitzt und hübsch ist, sondern der auch die Wohnung schmückt und Licht reflektiert, ist immer ein gutes Wohnaccessoire, das Eleganz in die Wohnung zaubert. Um die schlechten Düfte der ÖV-Reise zu vergessen, helfen edle Duftkerzen. Besondere, ausgewählte Objekte und Fundstücke nähren die Liebe zur Schönheit.