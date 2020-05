Die Schweizerin Helene Fischer – «Wie wärs denn mit mir?» Sie gewann das erste Parsenn-Ski-Derby, war mit Leni Riefenstahl und Ernest Hemingway befreundet – und machte eine First-Class-Karriere als Fotografin: Helene Fischer, geboren 1900 im Aargau. Andreas Tobler

Musikerin, Skirennfahrerin, Fotografin: Helene Fischer war eine Frau mit vielen Talenten, hier mit Violine um 1918. Foto: Privatbesitz Ihre Bekannten beeindruckte Fischer als «wahnsinnige Schweizerfotografin». Hier isst sie Boysenberries – eine Kreuzung aus Brombeeren und Himbeeren – direkt aus der Dose. Foto: Privatbesitz Sie schoss Fotos und Tiere: Helene Fischer (1900-1978) war eine passionierte Jägerin. Foto: Privatbesitz Während gut vierzig Jahren bereiste die gebürtige Aargauerin die ganze Welt. Besonders angetan hatte es ihr Bali, über das sie erstmals 1934 eine Reportage schrieb. Foto aus Sammlung Fotostiftung Schweiz. 1 / 4

New York, Sommer 1941: Die Bohème ist in Feierlaune. Nach einer Theaterpremiere hängt eine Gräfin in pelzgefütterten Hausschuhen herum, spektakuläre Hüte werden getragen. Aber am besten sei Helene Fischer gewesen, eine im Kanton Aargau geborene Schweizerin: Wie «eine Amazone auf dem Empire-State-Building» habe sie ausgesehen, heisst es im Tagebuch eines Zeitzeugen – «sans its erection».