Ungarns Anti-Pädophilen-Gesetz als Ablenkung – Wie Viktor Orban sein Volk in die Irre führt Seit Regierungschef Orban in Brüssel Gegenwind spürt, läuft die Propagandamaschine in Budapest: Eine Verschwörung in der EU und anderswo wolle dem Land eine fremde Kultur aufzwingen. Cathrin Kahlweit , Matthias Kolb

Regierungschef Viktor Orban traf letzte Woche beim EU-Treffen in Brüssel auf heftige Kritik gegen seine Politik. Foto: Valeria Mongelli (Getty Images)

Mit «falschen Vorwürfe und bewussten Fehlinterpretationen» solle den Ungarn eine fremde Kultur aufgezwungen werden. Nicht mehr Eltern sollten über das Schicksal ihrer Kinder entscheiden, sondern Menschen wie der niederländische Premier Mark Rutte. Dieser habe laut Onlinebericht mal einer Jugendorganisation vorgestanden, die sich für Sex mit Kindern und Tieren eingesetzt haben soll. Solche und ähnliche Behauptungen sind dieser Tage in ungarischen Medien zu finden. Die Brüsseler «Meinungsdiktatur» habe sich auf eine konzertierte Aggression verständigt, die liberale Sichtweisen erzwingen, abweichende Normen und Werte niederringen will, so der Tenor.